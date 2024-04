Verdächtiger Diamantring am Finger Ist Lady Gaga zum dritten Mal verlobt?

SpotOn News | 09.04.2024, 11:16 Uhr

Haben sich Lady Gaga und ihre Partner Michael Polansky verlobt? Die Sängerin wurde mit einem verdächtigen Ring am Finger gesichtet. Es wäre bereits die dritte Verlobung für die 38-Jährige.

Lady Gaga (38) bringt die Gerüchteküche zum Brodeln. Seit 2020 ist die Sängerin mit dem Unternehmer Michael Polansky (46) offiziell zusammen. Über die Beziehung der beiden ist wenig bekannt. Jetzt deutet ein verdächtiger Ring darauf hin, dass die "Pokerface"-Interpretin und der Unternehmer den nächsten Schritt wagen wollen. Lady Gaga wurde mit einem großen Diamantring am Finger gesichtet.

Bilder, die Page Six, dem Klatschblatt der "New York Post" vorliegen, zeigen die Musikerin am 7. April bei einem Spaziergang in West Hollywood in Kalifornien. Sie trägt einen langen schwarzen Mantel, Pumps und eine große Tasche. Besonders sticht aber der Klunker ins Auge, der an Gagas linkem Ringfinger prangt. Bei dem Diamanten, der unter ihrem Mantelärmel hervorblitzt, könnte es sich gut um einen Verlobungsring handeln.

Trennungsgerüchte in der Vergangenheit

Im Februar 2020 machte Stefani Germanotta, wie die Künstlerin mit richtigem Namen heißt, ihre neue Liebe offiziell. Sie teilte ein Foto auf Instagram, auf dem sie mit ihrem Partner kuschelnd zu sehen ist. Zwei Monate später bezeichnete Gaga Polansky in der TV-Show "Morning Joe" als "die Liebe meines Lebens". Kennengelernt haben sich die beiden demnach bei einer Silvesterparty 2019.

Von Frühling 2022 bis Herbst 2023 zog sich das Paar dann aus der Öffentlichkeit zurück. Die ausbleibenden Pärchenbilder und gemeinsamen Auftritte lösten Spekulationen über eine Trennung aus. Im Oktober des vergangenen Jahres zeigten sich Gaga und Polansky aber wieder verliebt in New York.

Schon die dritte Verlobung für Gaga

Lady Gaga war bereits zweimal verlobt. Von 2011 bis 2016 war sie mit dem US-amerikanischen Schauspieler Taylor Kinney (42) liiert, mit dem sie sich im Februar 2015 verlobte. Zur angekündigten Hochzeit kam es nie. 2017 wurde die Beziehung zu dem Künstlervermittler Christian Carino (55) bekannt. Ein Jahr später verlobten sie sich, im Februar 2019 wurde die Verlobung nach vier Monaten gelöst.