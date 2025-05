Stars J Balvin: Die Vaterschaft veränderte sein Leben

Bang Showbiz | 14.05.2025, 16:00 Uhr

J Balvin verriet, dass sich sein Leben verändert habe, seitdem er Vater geworden ist.

Der 40-jährige Sänger, der mit bürgerlichem Namen José Álvaro Osorio Balvín heißt, wurde im Juni 2021 Vater, als er und seine Freundin Valentina Ferrer ihren Sohn Rio auf der Welt begrüßten.

Der Star freue sich sehr darüber, dass er den Kleinen auf seiner Tournee sehen kann. Balvin sagte in einem Gespräch mit ‚E! News‘: „Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, dann ist es so, als hätte sich mein Leben verändert, mein Tag hat sich verändert. Das Coole an dieser Tournee ist, dass er meinen Auftritt zum ersten Mal sieht und bald vier wird.“ Der ‚Mi Gente‘-Künstler ist über sein Plattenlabel RocNation ein Label-Kollege von Rihanna. Und obwohl er die ‚Umbrella‘-Sängerin nicht sehen konnte, als sie in der letzten Woche bei der Met Gala verkündete, dass sie und ihr Partner A$AP Rocky ihr drittes Baby erwarten, sei er immer noch „ein großer Fan“: „Ich hatte nicht die Gelegenheit dazu, ihr zu gratulieren, aber ich liebe sie, ich bin ein großer Fan, ich bin ein echt großer Fan, sie ist einfach unglaublich.“ J verkündete im vergangenen Jahr anlässlich der Veröffentlichung seines Albums ‚Rayo‘, dass ihm die Vaterschaft „Frieden“ im Leben gebracht habe.