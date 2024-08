Musik Jack Black kündigt Comeback von Tenacious D an

Jack Black - Kung Fu Panda 4 Premiere 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.08.2024, 14:00 Uhr

Der Star versicherte seinen Fans, dass seine Band „zurückkommen“ wird.

Jack Black versicherte seinen Fans, dass seine Band Tenacious D „zurückkommen“ wird.

Der ‚School of Rock‘-Schauspieler hat die Tournee der Musikgruppe abgesagt und „alle zukünftigen kreativen Pläne“ im letzten Monat auf Eis gelegt, nachdem sein Bandkollege Karl Gass bei einer Wahlkampfveranstaltung einen unangemessenen Witz über das Attentat auf Donald Trump machte.

Und jetzt hat sich Black zu der Situation geäußert und darauf bestanden, dass es sich dabei nicht um eine dauerhafte Pause der ‚Tribute‘-Hitmacher handelt. Der Künstler erzählte in einem Gespräch gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Ich liebe Tenacious D … Wir mussten eine Pause machen, aber ich liebe die D. Jeder legt manchmal eine Pause ein. Wir werden zurückkommen.“ Jack hatte die Pläne der Band auf Eis gelegt, nachdem er von Karls Bemerkungen auf der Bühne in Sydney in Australien „überrumpelt“ worden war, kurz nachdem Trump bei einer republikanischen Wahlveranstaltung in Pennsylvania ans Ohr geschossen, ein Teilnehmer getötet und zwei weitere Menschen verletzt worden waren. Der Vorfall ereignete sich, als Jack Karl „Happy Birthday“ vorsang und ihn darum bat, sich etwas zu wünschen, woraufhin sein Bandkollege antwortete: „Verfehlen Sie Trump das nächste Mal nicht.“ Nach der Kritik auf die Äußerungen des 64-jährigen Musikers verschob Frontier Touring eine weitere australische Show der Musiker im Newcastle Entertainment Centre, die für ein paar Tage später geplant war, wobei Jack daraufhin bestätigte, dass die Konzertreihe endgültig vorbei sei.