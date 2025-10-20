Stars Jacob Elordi: Begeistert von ‚Euphoria‘ Dreharbeiten

Jacob Elordi - October 2025 - Avalon - Frankenstein LA Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.10.2025, 14:00 Uhr

Jacob Elordi genoss eine „befreiende“ Erfahrung bei den Dreharbeiten zur dritten Staffel von Euphoria.

Der 28-jährige Schauspieler wird seine Rolle als Nate Jacobs wieder aufnehmen, wenn das gefeierte HBO-Teenie-Drama 2026 zurückkehrt, und deutete an, dass die neue Staffel „weit entfernt“ von seinen bisherigen Schauspielarbeiten sei.

Im Gespräch mit ‚Variety‘ bei der Academy Museum Gala am Samstag (18. Oktober) sagte der Star: „Es war unglaublich, Mann. Es war unglaublich befreiend. Ich durfte etwas spielen, das so weit von dem entfernt ist, was ich bisher gemacht habe.“ Elordi fügte hinzu, dass Serienschöpfer Sam Levinson „etwas unglaublich Cleveres und Filmisches geschaffen hat. Ich glaube, die Leute werden es wirklich mögen.“

Allerdings ist sich der ‚Saltburn‘-Star nicht sicher, was in der dritten Staffel passieren wird. „Jeder dreht verschiedene Handlungsstränge. Ich weiß nicht, was die anderen machen. Ich hatte einen ganz eigenen Handlungsstrang. Man weiß nicht, wie die anderen Handlungsstränge aussehen.

Es ist wie bei den FBI-Akten. Das ist toll, weil ich die Serie genauso konsumieren kann wie alle anderen Fans auch, was ich vorher nicht konnte. Ich bin wirklich gespannt“, so Elordi.

Derweil spielt der Darsteller das Monster in Guillermo del Toros neuer Interpretation von Frankenstein und lobte den Filmemacher als „freundliches Genie“.