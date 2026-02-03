Stars Jacob Elordi wurde nach einem brutalen Badezimmer-Unfall ins Krankenhaus eingeliefert

Jacob Elordi at the "Wuthering Heights" World Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.02.2026, 09:00 Uhr

Jacob Elordi wurde nach einem brutalen Badezimmer-Unfall ins Krankenhaus eingeliefert.

Jacob Elordi wurde ins Krankenhaus gebracht, nachdem er sich im Badezimmer den Rücken verbrannt hatte.

Der 28-jährige Schauspieler erinnerte sich an einen heftigen Unfall während der Dreharbeiten zu ‚Wuthering Heights‘ und scherzte, er habe das Method Acting auf die nächste Stufe gehoben, als er während einer Drehpause nach Hause ging. Im Gespräch mit dem ‚Esquire‘-Magazin sagte er: „Siân [Miller], die Maskenbildnerin, entwarf die Narben von den Peitschenhieben für Heathcliffs Rücken. Sie forderte mich heraus: ‚Wenn Daniel Day-Lewis Heathcliff spielen würde, käme er mit Narben ans Set.‘ Ich sagte: ‚Na gut, dann werde ich mich am Wochenende selbst verstümmeln, um dir zu beweisen, dass ich Heathcliff bin!'“

Jacob erklärte, dass er während der Dreharbeiten in einem Haus wohnte, das eine Dampfdusche mit „einem Messingknopf hatte, aus dem der Dampf direkt aus der Wand kam“. Der Star saß „auf dem Boden der Dusche“, um seine Füße zu reinigen, als das Unglück passierte. Er erzählte: „Also ging ich, um meine Füße zu waschen, lehnte mich zurück, und mein Rücken presste sich gegen diesen Dampfdrehknopf. Ich sprang schreiend auf – es hat mir den Rücken regelrecht aufgerissen. Als ich am Montag zur Arbeit kam, hatte ich eine Verbrennung zweiten Grades.“

‚Wuthering Heights‘-Regisseurin Emerald Fennell erinnerte sich daran, wie sie von dem Unfall erfuhr und zunächst vom Schlimmsten ausging. Sie sagte: „Ich glaube, das war in der ersten Drehwoche. Ich bekam eine Nachricht von Josey McNamara, dem Produzenten, in der stand: ‚Jacob ist im Krankenhaus.‘ Natürlich dachte ich: ‚Oh mein Gott, er hatte einen Autounfall.‘ Und dann schrieb er: ‚Er hat sich den Rücken in der Dusche verbrannt.'“