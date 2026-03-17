Film ‚Saltburn‘-Star Barry Keoghan spricht Klartext: Ist er für die Rolle als James Bond geeignet?

Barry Keoghan - Bafta 2024 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.03.2026, 11:00 Uhr

Barry Keoghan glaubt nicht, dass er 'die Kriterien erfüllt', um James Bond zu spielen. Er fühlt sich aber geehrt, dass sein Name in den Spekulationen auftaucht.

Barry Keoghan glaubt nicht, dass er „die Kriterien erfüllt“, um James Bond zu spielen.

Der ‚Saltburn‘-Star ist einer von mehreren Namen, die aktuell mit der Rolle des 007 in Verbindung gebracht werden. Noch immer ist nicht bekannt, welcher Schauspieler die ikonische Rolle übernehmen wird, nachdem Daniel Craig sich nach dem Film ‚Keine Zeit zu sterben‘ aus dem Jahr 2021 von dem Part des eleganten Spions verabschiedet hat.

Und während Keoghan sich darüber freut, dass sein Name als möglicher neuer Bond gehandelt wird, distanziert er sich davon, die Rolle tatsächlich zu übernehmen. Im Gespräch mit dem ‚Radio Times Magazine‘ sagte er jetzt: „(James Bond ist) eine ikonische Rolle und bringt viel Gewicht und Druck mit sich. Es ist schön zu sehen, dass dein Name dort auftaucht, aber ich glaube nicht, dass ich die Kriterien für James Bond erfülle.“ Stattdessen kann sich Keoghan aber vorstellen, im nächsten 007-Film einen Bond-Bösewicht zu spielen – womit er in die Fußstapfen von Schauspielern wie Christopher Walken (Max Zorin), Christoph Waltz (Blofeld), Rami Malek (Lyutsifer Safin), Mads Mikkelsen (Le Chiffre) und Javier Bardem (Raoul Silva) treten würde. Er fügte hinzu: „Ich würde lieber als Bösewicht einsteigen. Derjenige, der Bond herausfordert – das passt eher zu mir.“

Callum Turner gilt derzeit bei Showbiz-Experten als Favorit für die Rolle des Bond, dich auch der Name von Keoghans ‚Saltburn‘-Co-Star Jacob Elordi taucht in Verbindung mit dem ikonischen Charakter immer wieder auf. Damson Idris ist ein weiterer Name, der als möglicher Nachfolger von Craig gehandelt wird. Der ‚F1‘-Darsteller sagte jedoch gegenüber ‚E! News‘: „Das stimmt definitiv nicht, es ist nur ein Gerücht. All diese Rollen sind großartig, und ich denke, es ist ein Kompliment für einen jungen Künstler, so etwas zu hören.“

Amazon MGM Studios haben die kreative Kontrolle über die berühmte Filmreihe übernommen und Denis Villeneuve als Regisseur für den nächsten Bond-Film verpflichtet. Villeneuve sagte kürzlich, dass einige seiner frühesten Kinoerinnerungen mit 007 verbunden seien. „Ich bin mit meinem Vater mit James-Bond-Filmen aufgewachsen, angefangen bei ‚Dr. No‘ mit Sean Connery. Für mich ist das heiliges Terrain. Ich habe vor, die Tradition zu ehren und den Weg für viele neue Missionen zu ebnen.“