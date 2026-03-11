Film Henry Cavill: Er hält sich für zu alt für die James Bond-Rolle

Henry Cavill - The Ministry Of Ungentlemanly Warfare - New York Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.03.2026, 19:00 Uhr

Henry Cavill glaubt, dass er inzwischen „etwas zu alt“ ist, um James Bond zu spielen.

Der 42-jährige Schauspieler galt lange als Favorit für die Rolle des ikonischen britischen Geheimagenten. Tatsächlich schaffte er es bis in die finale Vorsprechrunde für den Bond-Film ‚Casino Royale‘ aus dem Jahr 2006, verlor die Rolle jedoch an den heute 58-jährigen Daniel Craig.

Cavill erinnerte sich nun im Interview für die neue Ausgabe des Magazins ‚Heat‘ an die damalige Enttäuschung. „Ich habe die Rolle nicht abgelehnt – es war einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Welcher Schauspieler würde Bond nicht gerne spielen?“ Allerdings glaubt er, dass der Zug für ihn persönlich mittlerweile abgefahren ist. „Aber mit 42 würde ich wahrscheinlich als ein bisschen zu alt gelten, um jetzt damit anzufangen.“

Neben Cavill gelten auch Jacob Elordi (28) und Callum Turner (36) als mögliche Kandidaten für die Nachfolge von Craig – dessen letzter Bond-Film ‚Keine Zeit zu sterben‘ im Jahr 2021 erschien – im kommenden, noch unbetitelten 26. Bond-Film von Amazon MGM Studios.

Sollte er nicht für die Hauptrolle besetzt werden, würde Cavill stattdessen gern einen Bond-Schurken spielen. Gerüchten zufolge könnte sich die Handlung des neuen Films – geschrieben von ‚Peaky Blinders‘-Schöpfer Steven Knight (66) – um die Bedrohung durch künstliche Intelligenz drehen. Cavill sagte: „Ich würde allerdings gern einen Bond-Bösewicht spielen. Wenn es die richtige Figur wäre, wäre das etwas unglaublich Spannendes, das man erkunden könnte.“

Nachdem er die Bond-Rolle verpasst hatte – die Dreharbeiten zum nächsten Film sollen Berichten zufolge noch vor Ende 2026 beginnen – wurde Cavill 2013 als Superman in ‚Man of Steel‘ besetzt.