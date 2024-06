Stars Jade Thirlwall: Sie startet Lifestyle- Marke

Bang Showbiz | 19.06.2024, 08:00 Uhr

Jade Thirlwall hat eine neue Marke gegründet, um Kosmetika, Kerzen, Kleidung und Accessoires zu verkaufen.

Die 31-jährige Sängerin bereitet sich darauf vor, ihre Solokarriere zu starten, und hat nun zusätzlich The Jade Room gegründet, um mit ihren Fans in Kontakt zu treten.

Ein Insider verriet der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Jade ist einer der beliebtesten Stars von Little Mix und die letzte, die ihre Solomusik veröffentlicht. Sie hat eine Kult-Fangemeinde und hat diese Marke nur für sie geschaffen. Neben ihrer Musik und ihren Videos aus dem Jade Room wird sie ihn wie einen Club nutzen, in dem sie Merchandise und andere Goodies kaufen können. Es ist etwas, das mit ihr als Solokünstlerin wachsen wird.“ Jade und ihr Team glauben, dass die Marke ein enormes Potenzial hat. Der Insider erklärte: „Was ihr Team betrifft, sind die Möglichkeiten grenzenlos. Jade hat sich wirklich Zeit genommen, um ihre Musik zu verfeinern, und kann es kaum erwarten, dass ihre Fans sie hören. Es wird eine wirklich glatte Operation. Fans werden in den kommenden Wochen Teaser bekommen. Es wird eine wirklich aufregende Zeit.“

Little Mix legte schon 2022 eine Pause ein und Jade gab zuvor zu, dass sie sich darauf freue, die Solomusik ihrer Bandkolleginnen zu hören. Jade, die neben Leigh-Anne Pinnock und Perrie Edwards in der Girlgroup sang, sagte dem ‚Attitude Magazine‘: „Ich persönlich würde gerne Perries Stimme in einem großen Song hören. Ich würde gerne hören, wie sie das tut, was sie am meisten liebt. Das wird wahrscheinlich in Zukunft passieren, aber wie wir sagen, Little Mix wird immer noch da sein. Es gibt eine gewisse Sicherheit und eine schöne warme Flauschigkeit, wenn man weiß, dass wir immer aufeinander zurückgreifen können. Das ist ehrlich gesagt eine so schöne Situation, zu wissen, dass wir immer die Siege der anderen feiern werden, sei es in der Musik, im Beauty-Bereich oder in der Modeszene, was auch immer es ist, für das wir uns begeistern.“