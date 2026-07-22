Stars Jade Thirlwall trennt sich nach sechs Jahren von ihrem Freund

Jade Thirlwall and Jordan Stephens - Avalon - November 2024 - UK Rolling Stone Awards, London BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.07.2026, 09:00 Uhr

Die ehemalige Little-Mix-Sängerin war seit 2020 mit dem Rizzle-Kicks-Star liiert. Nun haben sie ihre Beziehung auf Eis gelegt.

Jade Thirlwall hat sich Berichten zufolge nach sechs Jahren Beziehung von ihrem Freund Jordan Stephens getrennt.

Die ehemalige Little-Mix-Sängerin und der Rizzle-Kicks-Star, die seit 2020 ein Paar waren, sollen ihre Beziehung Anfang dieses Jahres beendet haben. Dennoch sollen sie weiterhin freundschaftlich miteinander verbunden sein. Ein Insider verriet gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘: „Jade und Jordan hatten eine sehr ernsthafte und liebevolle Beziehung. Vor Kurzem haben sie jedoch offen über ihre gemeinsame Zukunft gesprochen und beschlossen, sich zu trennen. Es war keine leichte Zeit, aber beide stürzen sich derzeit in ihre Arbeit.“

Ihre Freunde würden weiterhin hoffen, dass das Duo wieder als Paar zusammenfindet. „Im Moment ist die Trennung aber noch sehr frisch“, ergänzte der Insider. Nachdem die Berichte über ihre Trennung öffentlich wurden, entfernten sowohl Jordan als auch Jade sämtliche gemeinsamen Spuren von ihren jeweiligen Instagram-Accounts. Jordan soll diesen Schritt zuerst gemacht haben, ehe Jade nachzog.

Vertreter der beiden haben Anfragen nach einer Stellungnahme bislang nicht beantwortet. Im vergangenen Monat hatten sowohl Jade als auch Jordan anlässlich ihres sechsten Jahrestags auffällig geschwiegen. Dabei hatten sie frühere Jahrestage stets öffentlich kommentiert.

Jade besuchte im vergangenen Monat allein die Hochzeit ihrer Little-Mix-Kollegin Perrie Edwards in Portugal. Ihr letzter öffentlicher Auftritt mit Jordan war im Februar bei den Brit Awards. Die Berichte über das Liebes-Aus folgen außerdem auf Andeutungen der Sängerin, dass sie privat eine schwierige Zeit durchlebt. In einem Interview mit ‚The Fader‘ wurde Jade gefragt, wie die Arbeiten an ihrem zweiten Soloalbum vorankämen. Die Britin erwiderte: „Ich schreibe einfach. Was auch immer ich gerade privat durchmache, bringe ich zu Papier. Ich glaube, das ist die spannende oder experimentelle Phase, in der man noch gar nicht weiß, was daraus werden wird.“ Jade und Jordan kamen während der Corona-Pandemie zusammen, nachdem sie ihn über die sozialen Medien angeschrieben hatte.