Stars Jaime King: Scheidung von Austin Sosa nach geheimer Hochzeit

Jaime King October 2022 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.01.2026, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin hatte ihren Partner heimlich, still und leise geheiratet - nun ist schon wieder alles aus.

Jaime King lässt sich von ihrem Partner Austin Sosa scheiden, nachdem das Paar heimlich geheiratet hatte.

Die ‚Hart of Dixie‘-Schauspielerin bestätigte ihre Verlobung mit dem Investmentbanker im Juli nach einer stürmischen sechsmonatigen Romanze und betonte später, sie sei zu sehr mit ihren Kindern beschäftigt, um eine Hochzeit zu planen. Nun wurde jedoch bekannt, dass die beiden sich heimlich das Jawort gegeben haben – und Sosa inzwischen die Scheidung eingereicht hat, um die Ehe zu beenden. Wie ‚TMZ.com‘ berichtet, beantragte Sosa am 22. Januar offiziell das Ehe-Aus. Wann das Paar genau geheiratet hat, ist bislang nicht bekannt. Aus ihrer früheren Ehe mit Regisseur Kyle Newman hat Jamie die zwei Söhne James (12) und Leo (10).

Noch im Oktober hatte die 46-Jährige betont, sie sei zu beschäftigt, um eine Hochzeit zu planen. Gegenüber dem ‚Us Weekly‘-Magazin erklärte sie: „Für mich geht es jeden Tag darum, wirklich präsent zu sein. Und darum, sich in erster Linie auf die Kinder zu konzentrieren. Die Hochzeit ist ehrlich gesagt nicht das Wichtigste im Hinblick auf eine Zeremonie. Es ist einfach ein Gelübde, das extrem wichtig ist – und darum, glücklich zu sein und unsere gemeinsame Zeit zu genießen.“

Jaime schwärmte, sie sei „sehr dankbar“, Austin gefunden zu haben. „Ich habe das Gefühl, meine Verlobung gilt mir selbst – im besten Sinne. Für mich geht es bei einer Verlobung vor allem um die Liebe zu sich selbst“, fügte das Model hinzu. „Ich bin einfach unglaublich gespannt auf diesen neuen Abschnitt in meinem Leben. Den Menschen, mit dem ich verlobt bin, liebe ich zutiefst.“ Das Ex-Paar hatte sich im Dezember 2024 durch gemeinsame Freunde kennengelernt.