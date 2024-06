Stars Jake Gyllenhaal: Guter Schauspieler durch Sehbeschwerden

Jake Gyllenhaal - Road House - New York Premiere - Arrivals = Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.06.2024, 13:44 Uhr

Der ‚Donnie Darko‘-Darsteller glaubt, dass seine extreme Sehschwäche vorteilhaft für seine Filmkarriere war.

Jake Gyllenhaal ist überzeugt davon, dass seine Sehschwäche ihn zu einem besseren Schauspieler gemacht hat.

Der ‚Donnie Darko‘-Darsteller kam mit einem trägen Auge zur Welt und gilt aufgrund seiner extremen visuellen Einschränkungen als beinahe blind. Seit seinem sechsten Lebensjahr trägt Gyllenhaal starke Kontaktlinsen, um im Alltag zurechtzukommen. Die Sehschwäche sei seiner Meinung nach jedoch vorteilhaft für seine Filmkarriere gewesen. Im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘ verriet Gyllenhaal zuletzt: „Ich sage immer, dass es Vorteile hat. Ich kenne es nicht anders. Wenn ich morgens nichts sehen kann, bevor ich meine Brille aufsetze, dann ist das ein Moment, in dem ich ganz bei mir selbst bin.“

Im Boxerdrama ‚Southpaw‘ aus 2015 nahm der Hollywoodstar seine Kontaktlinsen zeitweise sogar heraus, um einen besonderen Effekt zu erzielen. In der entsprechenden Szene erhält Gyllenhaals Charakter die tragische Nachricht über den Tod seiner Ehefrau. Da er während des Drehs fast nichts sehen konnte, erschien es im Film später so, als würde seine Rolle den Polizisten „viel genauer“ zuhören. Für ein Filmprojekt entscheidet sich Gyllenhaal grundsätzlich nur, wenn er darin eine besondere Herausforderung sieht. „Das Gefühl, das ich haben will, ist: Kann ich das machen? Es muss Dinge von mir fordern, die ich selbst noch nicht von mir kenne“, erklärte der Schauspieler im Interview.