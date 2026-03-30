Musik James Blake möchte als Produzent von Kanye Wests ‚Bully‘-Album gestrichen werden

James Blake - 2020 Grammys - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.03.2026, 09:00 Uhr

Der Musiker will nicht länger als Produzent für das neue Album des Rappers geführt werden.

James Blake hat darum gebeten, seinen Produzenten-Credit von Kanye Wests neuem Album ‚Bully‘ entfernen zu lassen.

Der 37-jährige Musiker, der inzwischen auch als Produzent arbeitet, war gemeinsam mit dem umstrittenen Rapper im Studio, um Songs für dessen neues Werk zu entwickeln. Allerdings möchte er nun nicht mehr in den Produktions-Credits aufgeführt werden, da die fertige Version „komplett anders“ sei als das, woran er mit West gearbeitet hat.

In einem Kommentar auf der Plattform Vault erklärte Blake: „Die Art, wie ich seine Vocals gepitcht und den Track aus seinem Freestyle aufgebaut habe, ist teilweise noch vorhanden, stark ergänzt durch neuere Gesangsaufnahmen usw. – aber der eigentliche Geist meiner Produktion ist größtenteils verschwunden.“ Seine ursprüngliche Version sei vom Ansatz her eine völlig andere Produktion. „Ich freue mich für die Fans, aber ich habe darum gebeten, vorerst aus den Produzenten-Credits gestrichen zu werden, da ich mir nicht die Arbeit anderer anrechnen lassen möchte und diese Version nicht das ist, was ich mit Ye geschaffen habe“, fügte der Brite hinzu.

Die Aussage folgt auf Blakes Enthüllung, dass „95 Prozent“ seiner Arbeit als Produzent unbezahlt sei. Im Gespräch mit ‚Rolling Stone‘ sagte er: „Ich würde sagen, nicht 99, aber 95 Prozent meiner Arbeit war unbezahlt.“ Als er gefragt wurde, warum er für seine Arbeit kein Geld bekomme, erklärte der ‚Retrograde‘-Interpret: „Nun ja, als Produzent probierst du einfach Dinge aus – du wirfst Farbe an die Wand und schaust, was hängen bleibt.“

Der Singer-Songwriter – der bereits mit großen Namen wie Jay-Z, Frank Ocean, Beyoncé und Travis Scott gearbeitet hat – verriet außerdem, dass ein Großteil dieser unbezahlten Arbeit nie veröffentlicht wird. „Ich würde sagen, die 10.000 Stunden, von denen man spricht, um eine gewisse Meisterschaft zu erreichen, habe ich wahrscheinlich damit verbracht, Dinge zu machen, die nie erschienen sind – was eigentlich verrückt ist“, räumte er ein. Blake ergänzte, dass dies „einfach die Art der Branche“ sei: Produzenten würden nicht nach Stunden bezahlt. „Man kann sehr viele Stunden in ein Musikstück stecken, und dann ändert sich plötzlich die Richtung eines Albums“, schilderte er.