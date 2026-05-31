Musik Kanye West darf in den Niederlanden auftreten

Kanye West - Los Angeles - October 28th 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.05.2026, 12:00 Uhr

Der umstrittene US-Rapper wird wie geplant in den Niederlanden auftreten.

Die geplanten Konzerte von Kanye West in den Niederlanden haben grünes Licht erhalten.

Der ‚Stronger‘-Rapper plante ursprünglich eine Welttournee zur Unterstützung seines neuen Albums ‚Bully‘. Mehrere Auftritte – darunter drei Abende beim Wireless Festival in London sowie Konzerte in der Schweiz, Polen und Frankreich – wurden jedoch nach heftiger Kritik an seinen früheren antisemitischen Äußerungen abgesagt. Die niederländischen Behörden kamen nun zu dem Schluss, dass ihre Untersuchungen keine Hinweise ergeben hätten, die ein Einreiseverbot rechtfertigen würden.

Deshalb können die beiden geplanten Konzerte im GelreDome in Arnhem wie vorgesehen am 6. und 8. Juni stattfinden. Vize-Ministerpräsident Bart van den Brink erklärte: „Es braucht stichhaltige Gründe, um Menschen die Einreise zu verwehren. Solche Gründe haben wir in den durchgeführten Analysen nicht gefunden. Seine früheren Aussagen sind derzeit kein Anlass, ihm die Einreise zu verweigern.“

Die Pläne des 48-jährigen Musikers, an drei Abenden das Wireless Festival in London als Headliner anzuführen, wurden zuvor verworfen, nachdem ihm vom britischen Innenministerium die Einreise ins Vereinigte Königreich untersagt worden war. In der Folge wurde das gesamte Festival abgesagt.

Die Absage erfolgte nach Kritik des britischen Premierministers Keir Starmer, der die Entscheidung verteidigte, West nicht ins Land einreisen zu lassen. In einem Beitrag auf X schrieb er: „Diese Regierung steht fest an der Seite der jüdischen Gemeinschaft, und wir werden in unserem Kampf gegen das Gift des Antisemitismus nicht nachlassen. Wir werden stets die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Öffentlichkeit zu schützen und unsere Werte zu verteidigen.“

Bereits im vergangenen Monat war Wests Konzert im St. Jakob-Park, dem Heimstadion des FC Basel, abgesagt worden. Vertreter des Fußballclubs erklärten, die Veranstaltung entspreche „nicht unseren Werten“. Weiter hieß es: „Der FCB erhielt eine Anfrage und hat diese geprüft. Nach sorgfältiger Bewertung haben wir jedoch beschlossen, das Projekt nicht weiterzuverfolgen, da wir der betreffenden Person in diesem Zusammenhang nicht im Einklang mit unseren Werten eine Plattform bieten können.“ Auch Wests erstes Konzert in Polen seit 15 Jahren, das am 19. Juni im Silesian Stadium in Chorzów stattfinden sollte, wurde abgesagt.