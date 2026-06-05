Stars Kim Kardashians Sohn Saint feiert Model-Debüt in neuer Nike-Kampagne

Kim Kardashian and son Saint - 4th June 2026 - Instagram - Nike campaign behind the scenes BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.06.2026, 11:00 Uhr

Der älteste Sohn des Reality-TV-Stars ist in der neuen Kampagne von Nike zu sehen.

Kim Kardashians zehnjähriger Sohn Saint scheint in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern zu treten: Er wurde für eine große Kampagne von Nike engagiert – an der Seite von Cristiano Ronaldo und LeBron James.

Saint, der älteste Sohn von Kim Kardashian und ihrem Ex-Mann Kanye West, gibt im Kampagnenfilm ‚Rip The Script‘, den die Sportmarke vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft veröffentlicht hat, sein Debüt als Model und Schauspieler. In einem Teaser zum Film ist Kim gemeinsam mit ihrem Sohn zu sehen, während die beiden einen chaotischen Blick hinter die Kulissen verfolgen. Saint fragt seine Mutter darin: „Mom, können wir gehen?“

Der vollständige Film wurde am Donnerstag (4. Juni) veröffentlicht und zeigt noch mehr Auftritte des jungen Kardashians. Zu sehen ist unter anderem, wie er gemeinsam mit seiner berühmten Mutter am Set ankommt. Einige der anderen Stars in der Kampagne schauen überrascht auf, als die beiden erscheinen. Ein Crew-Mitglied sagt: „Kim ist da“, worauf der gestresste Regisseur antwortet: „Gebt uns einfach zwei Minuten!“ Anschließend schwenkt die Kamera zu Rapper Travis Scott, der mit Kims Halbschwester Kylie Jenner zwei Kinder hat. Er scherzt: „Ich habe nicht mal eine Minute – was machen wir hier? Die Kinder sind bereit, ich bin bereit.“

Weitere bekannte Gesichter der Kampagne sind der fiktive Fußballtrainer Ted Lasso, gespielt von Jason Sudeikis, Lisa von Blackpink sowie der norwegische Fußballstar Erling Haaland. Anlässlich der Veröffentlichung teilte Kim außerdem mehrere Bilder hinter den Kulissen auf Instagram. Auf einem Polaroid-Foto hält sie ein Nummernschild mit der Aufschrift „SCCR-MOM“ (Soccer Mom) in die Kamera. Auf einem weiteren Bild posieren sie und Saint – gekleidet in Fußballtrikot und Fußballschuhe – neben einem Transporter, der mit Fußbällen gefüllt ist.

Über die Besetzung von Kim und Saint sagte Helena Thornton, Vizepräsidentin für Markenmanagement bei Nike, gegenüber ‚Footwear News‘: „Wir sprechen oft darüber, dass Kim die ultimative Soccer Mom ist. Im Film trägt Saint das neue Trikot aus der Kooperation von Paris Saint-Germain F.C. (PSG) und Awake NY. Tatsächlich wird dieses Trikot im Film erstmals vorgestellt.“