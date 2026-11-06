Film James-Bond-Casting offenbar nach feuchtfröhlichem Pub-Abend enthüllt

Josh OConnor - SAG Awards - Jan 2020 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.11.2026, 11:00 Uhr

Einem neuen Bericht zufolge soll 'The Crown'-Star Josh O'Connor als neuer James Bond gecastet worden sein. Die Nachricht sei nach einem feuchtfröhlichen Abend in London durchgesickert.

Josh O’Connor soll der neue James Bond werden.

Die Nachricht über seine Besetzung als 007 soll nach einem feuchtfröhlichen Abend in einem Londoner Pub durch ein Mitglied seines Theaterensembles durchgesickert sein. Der ‚The Crown‘-Star soll bereits auf der engeren Kandidatenliste für die Nachfolge von Daniel Craig gestanden haben. Nun berichtet die britische Zeitung ‚The Sun‘, dass O’Connor auch die letzten Schritte des Casting-Verfahrens bei Amazon MGM Studios erfolgreich abgeschlossen habe.

Zuletzt stand der Schauspieler im Stück ‚Golden Boy‘ am Almeida Theatre in Islington im Norden Londons auf der Bühne. Ein Ensemblemitglied soll die Neuigkeit nach einigen Gläsern Bier in einem Pub im Londoner Stadtteil Soho ausgeplaudert haben. Ein Insider schilderte gegenüber der Zeitung, er sei im Pub The French House zufällig mit einem Schauspielkollegen von O’Connor ins Gespräch gekommen.

Dieser sei von mehreren Gästen um Selfies gebeten worden. „Plötzlich platzte es aus ihm heraus – beflügelt von ein paar Gläsern Bier –, dass Josh der nächste James Bond sei“, berichtete der Insider. „Ich sagte, das sei reine Spekulation, aber er bestand darauf, dass es Josh sei.“ O’Connor habe dem Darsteller anvertraut, die Rolle bekommen zu haben. „Das sei geschehen, als die Besetzung von ‚Golden Boy‘ nach dem Ende der Aufführungsreihe an Halloween gemeinsam darauf angestoßen habe“, ergänzte der Insider.

O’Connor, der vor allem durch seine Darstellung von Prinz Charles in der Netflix-Serie ‚The Crown‘ bekannt wurde, hatte zuvor eingeräumt, dass er es „sehr bizarr“ finde, als möglicher Bond-Nachfolger gehandelt zu werden. Neben ihm sollen Callum Turner, Jack Lowden und Jacob Elordi im Rennen gewesen sein. O’Connor erklärte gegenüber der BBC, es sei außergewöhnlich und eine große Ehre, überhaupt in diesem Zusammenhang berücksichtigt zu werden. Zugleich betonte er, dass er sich zu den Spekulationen nicht weiter äußern könne. „Ich fürchte, darüber hinaus gibt es nichts zu sagen“, sagte der 36-Jährige.