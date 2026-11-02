Stars Jack Lowden äußert sich zu Gerüchten um die James-Bond-Rolle

Jack Lowden - November 2025 - Famous - Ella McCay UK Special Screening BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.11.2026, 18:00 Uhr

Jack Lowden äußert sich zu Gerüchten um die James-Bond-Rolle.

Wird Jack Lowden der nächste James Bond?

Der Schauspieler wird seit einiger Zeit als möglicher Nachfolger von Daniel Craig gehandelt. Sogar sein ‚Slow Horses‘-Kollege Gary Oldman heizte die Spekulationen zuletzt an und behauptete, Lowden habe die begehrte Rolle bereits bekommen. Der 36-Jährige selbst hält sich allerdings zurück. Die Gerüchte schmeicheln ihm zwar, wirklich beschäftigen möchte er sich damit aber nicht. Im Interview mit dem Magazin ‚GQ‘ reagierte Lowden auf die Aussagen seines Kollegen. „Das ist alles sehr schmeichelhaft. Es ist schön, für irgendeine Rolle überhaupt genannt zu werden. Aber ich möchte die Gerüchteküche nicht noch weiter anheizen“, erklärte er. Besonders freue ihn, dass die Spekulationen von Oldman kämen. „Gary ist ein echter Schatz. Von jemandem wie ihm so etwas zu hören, ist besonders schön. Aber ich schenke dem nicht wirklich Beachtung.“ Zudem glaubt Lowden, dass männliche Schauspieler seiner Generation beinahe automatisch mit der Rolle des berühmten Geheimagenten in Verbindung gebracht werden. „Sobald man nicht mehr den verrückten Künstler spielt und stattdessen einen Anzug trägt, wird man ins Spiel gebracht“, sagte er.

Im September hatte Oldman während eines Gesprächs mit der kanadischen Sendung ‚The Morning Show‘ für Aufsehen gesorgt. Er erklärte, Lowden stehe auf der engeren Kandidatenliste und die Verantwortlichen hätten ihre Wahl bereits getroffen. Nur die offizielle Bekanntgabe stehe noch aus. „Meine Daumen sind für Jack gedrückt“, sagte der Schauspieler. Auch im vergangenen Monat machten Berichte die Runde, wonach Lowden zu den letzten drei Kandidaten für die Nachfolge Craigs gehören soll. Zuvor sollen unter anderem Jack Barton, Callum Turner, Jacob Elordi, Paul Mescal und Harris Dickinson für die Rolle vorgesprochen haben. Neben Lowden und Elordi soll noch ein bislang unbekannter Schauspieler im Rennen sein.

Der Brancheninsider Jeff Sneider von ‚The InSneider‘ sowie Jordan Ruimy von ‚World of Reel‘ berichteten übereinstimmend von dieser Dreierauswahl. Ruimy zufolge könnte eine Entscheidung zwischen Ende Oktober und Anfang November verkündet werden. Dabei soll Elordi als Favorit von Amazon gelten, während Lowden eher dem klassischen Bond-Bild entspreche. Regisseur Denis Villeneuve könnte allerdings einen anderen Kandidaten bevorzugen. Dieser bislang nicht öffentlich gehandelte Schauspieler sei möglicherweise seine Überraschungsoption. Ruimy verwies bei seiner Einschätzung auch auf mögliche Nachteile der beiden bekannten Namen: Elordi sei zwar vergleichsweise jung, aber weder Brite noch unbekannt. Lowden wiederum sei Brite, werde zum Drehbeginn jedoch bereits auf die 37 zugehen. Wer tatsächlich in die Fußstapfen von Daniel Craig tritt, bleibt damit weiterhin offen.