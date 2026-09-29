Film Jack Lowden laut Co-Star ‚zu alt‘ für James-Bond-Rolle

Jack Lowden - November 2025 - Famous - Ella McCay UK Special Screening BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.09.2026, 18:00 Uhr

Jack Lowden gilt als möglicher Nachfolger von Daniel Craig. Doch sein ehemaliger Co-Star hält es für unwahrscheinlich, dass er in die Rolle von 007 schlüpft.

Jack Lowden ist nach Einschätzung seines ehemaligen ‚Slow Horses‘-Kollegen Nick Mohammed zu alt für die Rolle des James Bond.

Der 36-jährige Schauspieler gilt seit Längerem als möglicher Nachfolger von Daniel Craig. Doch sein früher Co-Star hält es für unwahrscheinlich, dass Lowden tatsächlich als 007 besetzt wurde. Er behauptet, die beiden hätten „schon oft darüber gesprochen“. Die Chancen stünden eher schlecht, dass Lowden die Rolle übernimmt.

Mohammed sagte gegenüber der Zeitung ‚The Independent‘: „Als ob ich das wissen würde, aber ich vermute auch einfach, dass es nicht so ist … Wir haben tatsächlich schon oft darüber gesprochen. Ich würde mir wünschen, dass es stimmt. Ich glaube irgendwie nicht, dass es so ist.“ Anschließend deutete der 45-Jährige an, dass die Verantwortlichen bei der Besetzung offenbar nach einem jüngeren Schauspieler suchen.

Lowden passe aufgrund seines Alters möglicherweise nicht in das gewünschte Profil. Mohammed, der in ‚Slow Horses‘ Zafar Jaffrey spielte, ergänzte: „Ich hatte Gerüchte gehört – wie alle anderen auch –, dass es ein jüngerer Bond werden sollte, dass sie möglicherweise jemanden Ende zwanzig statt in den Dreißigern wollten. Wir werden sehen.“

Zuvor hatte sich bereits ein anderer ‚Slow Horses‘-Star zur James-Bond-Debatte geäußert. Gary Oldman erklärte, dass Lowden in der näheren Auswahl sei. Auf die Frage, ob er seinem Kollegen die Rolle zutraue, sagte der ‚Harry Potter‘-Darsteller gegenüber dem kanadischen Sender Global: „Es wurde gemunkelt, dass er auf der Shortlist steht. Wir werden es bald herausfinden, oder? Denn sie haben ihn ausgewählt.“ Oldman fügte hinzu: „Sie haben ihre Wahl getroffen, aber sie haben sie noch nicht bekannt gegeben. Also drücke ich Jack die Daumen.“

Auch James-Bond-Autor Steven Knight, der das Drehbuch für den neuen Film schreibt, deutete an, dass die Entscheidung über den nächsten 007 bereits gefallen sein könnte. In der BBC-Radio-4-Sendung ‚Today‘ wurde er auf die Identität des neuen Bond angesprochen. Knight erklärte jedoch: „Ich kann über dieses Thema nicht sprechen. So sehr ich es auch gerne würde.“