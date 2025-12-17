Film James Cameron entschied sich bei ‚Avatar‘ für Oona Chaplin statt für drei ‚Filmstars‘

Oona Chaplin - May 2015 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.12.2025, 11:00 Uhr

James Cameron entschied sich bei 'Avatar' für Oona Chaplin statt für drei 'Filmstars'.

James Cameron wählte Oona Chaplin für eine Rolle in ‚Avatar: Fire and Ash‘ und entschied sich damit gegen drei „Filmstars“.

Der ‚Titanic‘-Regisseur sprach offen über die Besetzung der Rolle der Antagonistin Varang im dritten ‚Avatar‘-Film und verriet, dass er ursprünglich drei bekannte Schauspielerinnen im Kopf hatte. Nach Chaplins Vorsprechen verwarf er diese jedoch, da er von ihrer „Sexualität“ und „Wut“ tief beeindruckt war. Cameron sagte ‚The Hollywood Reporter‘: „Es gab drei andere Schauspielerinnen für die Rolle, mit denen ich gern gearbeitet hätte. Sie waren Filmstars. Sie waren fantastisch. Aber bei [Chaplin] war da etwas, das sofort eingerastet ist. Da ist eine Sexualität, eine dominierende Psychologie und sehr viel Wut. […] Oona konnte fließend zwischen diesen Ebenen wechseln – auf eine Weise, die ich bei den anderen nicht gesehen habe.“ Über die Schauspielerinnen, gegen die er sich entschied, fügte er hinzu, dass sie fantastische Darstellerinnen seien und er rückblickend jede von ihnen hätte besetzen können. „Aber mein Instinkt ist es immer, den Schauspieler oder die Schauspielerin zu wählen, die die Figur am besten versteht“, so Cameron weiter.

Chaplin ist die Enkelin der Hollywood-Legende Charlie Chaplin und die Urenkelin des berühmten Dramatikers Eugene O’Neill. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Rolle als Talisa, die Ehefrau von Robb Stark, in der Erfolgsserie ‚Game of Thrones‘. Über ihr Vorsprechen bei Cameron sagte sie: „Es gibt nicht viele Dinge, die mich aus meinem Baumhaus gelockt hätten – aber ein Anruf, um Jim Cameron zu treffen, definitiv. Es war einer der surrealsten Momente meines Lebens. Er ist einer meiner Helden – ‚Aliens‘! ‚Terminator‘! ‚Titanic‘! Ich war total ehrfürchtig. Aber sehr schnell nahm er mir diese Nervosität, weil er sich einfach wie ein Kind anfühlte, das spielen will.“

‚Avatar: Fire and Ash‘ soll am 19. Dezember in die Kinos kommen. Der Film erscheint, während Cameron Kritiker für seinen Einsatz von 3D und High Frame Rate (HFR) sowohl in diesem Film als auch im Vorgänger ‚Avatar: The Way of Water‘ aus dem Jahr 2022 zurückweist. Während die meisten Filme mit 24 Bildern pro Sekunde gezeigt werden, nutzt Cameron in großen Teilen 48 Bilder pro Sekunde, um die Szenen „realistischer“ wirken zu lassen. Er sagte gegenüber ‚Discussing Film‘: „Ich denke, 2,3 Milliarden Dollar Einspielergebnis sagen, dass man damit vielleicht falschliegt. Das ist zwar ein Autoritätsargument, aber aus künstlerischer Sicht sage ich: Mir gefällt es – und es ist mein Film.“