Film James Cameron: Matt Damon war nie für die Hauptrolle in ‚Avatar‘ vorgesehen

James Cameron - Alita: Battle Angel premiere 2019 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.12.2025, 11:00 Uhr

James Cameron hat betont, dass Matt Damon „nie angeboten wurde“, die Hauptrolle in ‚Avatar‘ zu übernehmen.

Der ‚Good Will Hunting‘-Star hatte zuvor behauptet, er habe viel Geld abgelehnt, indem er die Rolle in dem Fantasyfilm von 2009 – die schließlich Sam Worthington übernahm – ausgeschlagen habe. Doch der Regisseur besteht darauf, dass zwar über die Möglichkeit gesprochen wurde, Damon zu engagieren, ihm jedoch nie ein offizielles Angebot unterbreitet wurde.

Cameron sagte gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Ihm wurde die Rolle nie angeboten. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich ihm das Drehbuch geschickt habe oder nicht. Ich glaube nicht, dass ich das getan habe. Dann haben wir telefoniert und er sagte: ‚Ich würde sehr gerne einen Film mit Ihnen drehen. Ich habe großen Respekt vor Ihnen als Filmemacher. [Avatar] klingt spannend. Aber ich muss wirklich diesen ‚Jason-Bourne‘-Film machen. Ich habe bereits zugesagt, es ist ein direkter Konflikt, und daher muss ich leider ablehnen.‘ Cameron fügte hinzu: „Aber er hat nie ein Angebot erhalten. Es gab nie eine Vereinbarung. Wir haben nie über die Figur gesprochen. Wir sind nie so weit gekommen. Es war einfach eine Frage der Verfügbarkeit.“

In einem Video, das online kursiert, sprach Damon offen über sein Interesse an ‚Avatar‘ und behauptete, er habe abgelehnt, weil er mit den Dreharbeiten zum ‚Bourne‘-Film beschäftigt war.