Film James Cameron will vierten und fünften ‚Avatar‘-Film selbst drehen

Bang Showbiz | 31.07.2025, 11:00 Uhr

James Cameron ist bereit, den vierten und fünften ‚Avatar‘-Film zu inszenieren.

Der 70-jährige Filmemacher hat den dritten Teil des epischen Science-Fiction-Franchise mit dem Titel ‚Avatar: Fire and Ash‘ bereits abgedreht – der Film erscheint im Dezember. Jetzt plant er, auch für die nächsten beiden Filme hinter der Kamera zu stehen, die für 2029 und 2031 vorgesehen sind.

„Ich meine, es gibt keinen Grund, es nicht zu tun“, sagte Cameron im Gespräch mit dem ‚Empire‘-Magazin. „Ich bin gesund, ich bin bereit. Ich werde es nicht ausschließen.“ Er weiß aber auch, dass er eine gewisse Energie beibehalten muss, um diese Art von Arbeit noch die nächsten Jahre zu leisten. „Ich muss es auf energische Weise machen können, um das Volumen und die Intensität dieser Arbeit weitere sechs oder sieben Jahre durchzuhalten.“ Dass ihm seine Gesundheit oder andere Umstände einen Strich durch die Rechnung machen könnten, ist dem Filmemacher zwar bewusst, aber er bleibt positiv und freut sich auf die neuen Projekte: „Wenn ich kann, werde ich es einfach machen.“

Der ‚Titanic‘-Regisseur wies auch darauf hin, dass er in der Vergangenheit andere Filmemacher an geplanten Projekten beteiligt habe. So übergab er 2019 ‚Alita: Battle Angel‘ an Robert Rodriguez, blieb aber eng in die Produktion eingebunden. Cameron sagte über Rodriguez: „Er hat das, was ich geschrieben habe, respektiert. Wir haben sehr kollaborativ zusammengearbeitet.“ Selbst wenn James Cameron also nicht Regie führt, könnte er zumindest in weitere ‚Avatar‘-Projekte involviert sein.

Mit dem vierten und fünften Teil von ‚Avatar‘ wäre dann allerdings Schluss. Der gefeierte Regisseur erklärte zuvor, dass er den sechsten und siebten Film nicht mehr selbst drehen will, auch wenn er bereits Ideen dafür hat. Er sagte gegenüber ‚People Magazine‘: „Wir haben die Drehbücher bis Film fünf vollständig geschrieben, und ich habe Ideen für sechs und sieben, aber ich werde den Staffelstab dann wahrscheinlich weitergeben. Sterblichkeit holt einen ein.“