Film Sigourney Weaver: Deshalb würde eine Fortsetzung von ‚Heartbreakers‘ nicht funktionieren

Jennifer Love Hewitt and Sigourney Weaver in Heartbreakers - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.05.2026, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin liebt den Film von 2001, würde aber nicht für ein Sequel zurückkehren.

Sigourney Weaver würde sich mit einer Fortsetzung von ‚Heartbreakers – Achtung: Scharfe Kurven!‘ nicht wohlfühlen.

Die Schauspielerin ist der Meinung, dass ein Nachfolger ohne Gene Hackman (William B. Tensy), Ray Liotta (Dean Cumanno) und Anne Bancroft (Barbara/Gloria Vogal) nicht funktionieren würde, da alle drei seit der Veröffentlichung der romantischen Komödie im Jahr 2001 verstorben sind. „Es ist so eine großartige Geschichte – es ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich kann mir nicht vorstellen, unser ursprüngliches Team nicht zusammenzuhaben“, erklärte die 76-Jährige gegenüber „E! News“.

‚Heartbreakers – Achtung: Scharfe Kurven!‘ – Bancrofts letzter Film vor ihrem Tod an Gebärmutterkrebs im Juni 2005 im Alter von 73 Jahren – handelt von Angela Nardino (Weaver) und Page Conners (Jennifer Love Hewitt), einem Mutter-Tochter-Duo, das gemeinsam reiche Männer verführt und betrügt, um Schulden beim Finanzamt zu begleichen.

Love Hewitt bezeichnete den Film als „einen der unglaublichsten Momente meines Lebens“. Weaver – die für ihre Rolle als Angela für einen Satellite Award nominiert wurde – sagte, sie freue sich sehr darüber, dass sich die 47-Jährige ebenso liebevoll daran erinnere wie sie selbst. „Ich bin sehr stolz darauf“, betonte sie.

Weavers ‚Tomb Raider‘-Kollegin Phoebe Waller-Bridge ist ebenfalls ein großer Fan der Komödie, die weltweit mehr als 57 Millionen Dollar an den Kinokassen einspielte. „Der Film von mir, den sie am meisten liebt, ist ‚Heartbreakers'“, verriet die Schauspielerin.

Im Jahr 2022 erklärte Weaver, die inzwischen auch in ‚The Mandalorian‘ und ‚The Mandalorian and Grogu‘ mitwirkte, dass sie „eine großartige Zeit“ mit ihrem ‚Heartbreakers‘-Kollegen Ray Liotta gehabt habe. Liotta starb im Mai 2022 im Alter von 67 Jahren an akutem Herzversagen und Atemproblemen. „Ray war voller Charme und körperlicher Leichtigkeit. Ray war ein Naturtalent in der Komödie und einfach wunderbar, mit ihm zu arbeiten. Wir hatten so eine gute Zeit“, schwärmte sie.

Die ‚Alien‘-Ikone fügte hinzu, dass Liotta zwar nicht unbedingt für seine „komödiantischen Fähigkeiten“ bekannt gewesen sei, aber dennoch „perfektes Timing“ in seine Rolle des Kleinkriminellen Dean eingebracht habe. „Ein echtes Original und ein wunderbarer Mensch. Viel zu früh gegangen“, so Weaver.