Nach Buch seiner angeblichen Affäre James Dean: Film über seine Romanze mit einem Mann in Arbeit

Das Interesse an James Dean (1931-1955) ist ungebrochen. (smi/spot)

SpotOn News | 01.10.2024, 08:17 Uhr

Gut 70 Jahre nach seinem frühen Tod ist ein neuer Film über James Dean in Arbeit. Er basiert auf dem Buch "Surviving James Dean". Darin schreibt sein ehemaliger Mitbewohner über seine Romanze mit der Hollywood-Legende.

Vor fast 70 Jahren, am 30. September 1955 starb James Dean mit 24 Jahren bei einem Autounfall. Nicht nur sein früher Tod machten den Schauspieler zu einer Legende, der bis heute eine Strahlkraft besitzt. Nun ist laut "The Hollywood Reporter" ein neuer Film über die Ikone der 1950er-Jahre in Planung. Im Mittelpunkt soll James Deans Romanze mit einem Mann stehen.

Der Regisseur und Drehbuchautor Guy Guido hat sich die Rechte an dem Buch "Surviving James Dean" von William Bast (1931-2015) aus dem Jahr 2006 gesichert. Bast teilte sich als Student ein Appartement mit James Dean und hatte laut eigener Aussage eine sexuelle Beziehung mit dem späteren Star. Die Affäre hielten die beiden Männer demnach geheim, um Deans Erfolg im Filmgeschäft nicht zu gefährden.

Bereits 1956 verfasste der Autor eine Biografie über seinen Mitbewohner und Lover. 1975 schrieb er das Drehbuch zu dem TV-Film "James Dean: Portrait of a Friend".

James Deans Bisexualität als offenes Geheimnis

"Ich bin ein Fan und Kenner von James Dean, seit ich 18 Jahre alt bin", sagte Guy Guido laut "The Hollywood Reporter". "Daher wusste ich über seinen 'Freund' Willie Bescheid, selbst als die Informationen über ihre Beziehung von der Hollywood-Maschinerie unter den Teppich gekehrt wurden", so der Regisseur weiter. "Als Filmemacher liebe ich es, die Geschichte des Lebens eines Prominenten in der Zeit seines Erwachsenwerdens zu erzählen. Als schwuler Mann fühlte ich mich besonders von Basts einzigartiger Geschichte angezogen", fährt er fort.

James Deans Bisexualität ist schon länger ein offenes Geheimnis. "Nein, ich bin nicht homosexuell. Aber ich gehe auch nicht mit nur einer Hand durchs Leben", soll er zu Lebzeiten gesagt haben.

Ein Darsteller für die Hauptrolle in Guy Guidos Biopic wird gerade gesucht. Bereits mehrere Schauspieler haben James Dean verkörpert, darunter Casper Van Dien (55), Dane DeHaan (38) und James Franco (46).