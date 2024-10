In Frankreich James Franco: Seltener Auftritt mit Freundin Izabel Pakzad

James Franco mit Izabel Pakzad in Lyon. (jom/spot)

SpotOn News | 21.10.2024, 14:01 Uhr

US-Schauspieler James Franco hat am Wochenende selten gewordene öffentliche Auftritte absolviert. In Lyon zeigte er sich bei einem Filmfestival mit Freundin Izabel Pakzad, in Paris besuchte er eine Kunstgalerie, die Werke von ihm ausstellt.

James Franco (46) und Izabel Pakzad (28) haben am vergangenen Freitag das 16. Filmfestival Lumière in Lyon besucht. Das Schauspielerpaar posierte gut gelaunt und in lässigen Outfits für die Fotografen. Franco trug zu einem grauen Pullover mit schwarzer Schrift eine ausgefranste, olivgrüne Hose mit Schlitzen am Knie. Pakzad, die seit 2017 mit ihrem Partner liiert ist, wählte zu einem schlichten schwarzen Blazer schwarze Jeans mit Cut-outs an den Oberschenkeln. Franco ehrte mit seiner Anwesenheit die französische Theater- und Filmschauspielerin Isabelle Huppert (71), die an dem Abend den Lumière Award erhielt.

Video News

Rückzug, Red-Carpet-Comeback und Künstlerdasein

Öffentliche Auftritte absolviert der Schauspieler nur selten. Er zog sich 2019 zurück, nachdem ihm ein Jahr zuvor mehrere Frauen sexuelle Belästigung vorgeworfen hatten. Zudem machten auch die Praktiken seiner Schauspielschule negative Schlagzeilen. Studenten der mittlerweile geschlossenen Film- und Schauspielschule Studio 4 beschuldigten den Schauspieler und seine Partner, sie zu immer expliziteren Sexszenen gedrängt zu haben. Im Jahr 2021 erklärte sich Franco bereit, 2,2 Millionen US-Dollar zu zahlen, um die Klage beizulegen.

In einem ausführlichen Gespräch mit Jess Cagle (59) vom Radiosender SiriusXM erklärte Franco, dass er damals dachte, sein Handeln sei in Ordnung, weil der Sex "einvernehmlich" gewesen sei. "Ich gebe zu, dass ich mit Schülerinnen geschlafen habe (…) und das war falsch", sagte er. Er sei damals "nicht klar im Kopf" gewesen. Im Mai 2024 zeigte er sich nach fünf Jahren erstmals wieder auf dem roten Teppich. Gemeinsam mit Izabel Pakzad besuchte er die Filmfestspiele in Cannes.

Am vergangenen Wochenende blieb es nicht bei dem Auftritt in Lyon. In Paris besuchte Franco am Sonntag die Galerie Cinema, um dort eine Signierstunde seines Buches mit Gedichten und Zeichnungen abzuhalten. Die Galerie zeigt die dazugehörige Ausstellung "Our Hour of the Night" (noch bis 9. November 2024). "Als Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und Produzent, der in verschiedenen künstlerischen Bereichen experimentiert, nimmt James Franco heute einen einzigartigen Platz in der zeitgenössischen Kunst ein", heißt es auf der Website. Nach seiner Fotoausstellung "New Film Stills" (2015) kehre er in die Galerie Cinema zurück, "um eine Auswahl seiner Zeichnungen und Collagen zu präsentieren, die er in den letzten vier Jahren angefertigt hat". Dabei gehe es um die "Welt von Hollywood", wobei James Franco seine Idole huldige und gleichzeitig gegen ein System rebelliere, "das ebenso verführerisch wie zerstörerisch ist".