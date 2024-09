Film James Gunn: DCU-Gespräche mit Chris Pratt

Chris Pratt - May 2024 - The Garfield Movie - premiere - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.09.2024, 10:00 Uhr

James Gunn sagt, dass er und Chris Pratt immer wieder darüber sprechen, dass er dem DCU beitritt.

Der 45-jährige Schauspieler spielt die Rolle des Peter Quill / Star-Lord in Marvels ‚Guardians of the Galaxy’-Franchise und Gunn, der die Filme leitete, ist jetzt Co-Vorsitzender des rivalisierenden Superhelden-Studios und möchte Pratt unbedingt für sich gewinnen. Ein Thread-Nutzer fragte Gunn (58) ob an dem „Gerücht“, dass sie darüber gesprochen haben, etwas dran sei, woraufhin der Filmemacher antwortete: „Er ist ein enger Freund. Wir reden die ganze Zeit darüber.“ Pratt hat angedeutet, dass er die Möglichkeit haben könnte, etwas bei DC zu machen und weiterhin Star Lord für Marvel zu spielen. Er erzählte ComicBook.com: „Es würde wahrscheinlich mehr Sinn machen, wenn ich wieder Star Lord wäre. Aber alles ist möglich, besonders mit James drüben bei DC. Vielleicht gibt es etwas, das dort richtig wäre. Vielleicht beides. Wie wäre es mit beidem? Lasst uns beides machen. Ich denke, es ist zu 100 Prozent beides.“

Pratts Co-Star Dave Bautista verriet kürzlich, dass er von der Idee, Lex Luthor in einem Superman-Film zu spielen, „irgendwie besessen“ sei. Der 55-jährige Marvel-Schauspieler spielte Drax den Zerstörer in den ‚Guardians of the Galaxy‘-Filmen, aber er würde die DC-Rolle als Supermans Erzfeind lieben.