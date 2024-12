Film James Gunn: Er verteidigt die Verzögerung vom ,The Batman‘-Sequel

James Gunn - The Flash premiere 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.12.2024, 16:00 Uhr

Der Filmemacher hat die verzögerte Veröffentlichung der Fortsetzung von dem Film verteidigt.

James Gunn hat die verzögerte Veröffentlichung der Fortsetzung von ,The Batman‘ verteidigt.

Der 58-jährige Filmemacher, der als Co-Vorsitzender und Co-CEO von DC Studios fungiert, wandte sich an Threads, um die Verzögerung des Sequels von Matt Reeves zu erklären, das im Jahr 2022 herauskommen sollte.

Gunn, der unter anderem bei ,Guardians of the Galaxy‘ und ,The Suicide Squad‘ die Regie geführt hat, verkündete auf seinem Account auf der Social-Media-Plattform: „Um fair zu sein, ist eine Lücke von 5 Jahren oder mehr bei Fortsetzungen ziemlich üblich. Zwischen den ,Alien‘-Filmen sind 7 Jahre vergangen. 14 Jahre zwischen ,Incredibles‘. 7 Jahre zwischen den ersten beiden ,Terminator‘-Filmen. 13 Jahre zwischen den ,Avatar‘-Filmen. 36 Jahre zwischen den ,Top Gun‘-Filmen. Und natürlich 6 Jahre zwischen ,Guardians Vol 2‘ und ,Vol 3‘.“ Warner Bros hatte vor kurzem angekündigt, dass die Fortsetzung am 1. Oktober 2027 veröffentlicht wird, was bei einigen Fans in den sozialen Medien Frust ausgelöst hatte. Der neue Film ist eigentlich nicht Teil des kommenden DC-Universums, aber James verriet, dass Reeves, der Regisseur, versuchen wird, die bestmögliche Arbeit zu leisten.