Musik James Johnston verpasst Biffy-Clyro-Tournee, um sich auf seine mentale Gesundheit zu konzentrieren

Bang Showbiz | 16.12.2025, 11:00 Uhr

Biffy-Clyro-Bassist James Johnston wird die kommende Tour der Band verpassen, um sich auf seine mentale Gesundheit zu konzentrieren.

Die ‚Many of Horror‘-Interpreten wollen im Januar zu einer Reihe von Arena-Konzerten aufbrechen, doch der „untröstliche“ Musiker plant eine Auszeit, um seine „Suchtprobleme“ und weitere persönliche Herausforderungen anzugehen. In einem Statement, das über die Social-Media-Kanäle der Band geteilt wurde, schrieb er: „Es bricht mir das Herz, euch mitteilen zu müssen, dass ich die Band bei den kommenden Tourneen nicht begleiten werde. Seit einiger Zeit lebe ich mit psychischen Problemen, die zu Suchtproblemen geführt haben, die ich lange Zeit verborgen gehalten habe. Das hat erhebliche Probleme für mich selbst und für alle um mich herum verursacht. Die Zeit ist gekommen, meine Erkrankungen richtig anzugehen und mich ihnen zu stellen.“

James lobte außerdem seinen Zwillingsbruder Ben Johnston, den Schlagzeuger der Band, sowie Frontmann Simon Neil für ihre Liebe und Unterstützung und bestätigte, dass er bereits professionelle Hilfe in Anspruch genommen hat. Er schrieb weiter: „Es tut mir außerordentlich leid gegenüber Simon und Ben, und ich danke ihnen für ihre anhaltende Liebe, Geduld, Unterstützung und ihr Verständnis in dieser Zeit. Ich habe kürzlich damit begonnen, die professionelle Hilfe zu erhalten, die ich brauche, und möchte euch allen versichern, dass es Licht am Ende des Tunnels gibt.“

Bei den Konzerten wird der Bassist von Naomi Macleod ersetzt, die auch mit B**** Falcon auftritt und Teil von Simons Nebenprojekt Empire State B****** war. James schloss mit den Worten: „An alle unsere Fans: Eure Unterstützung bedeutet mir unglaublich viel, und in der Zwischenzeit wird unsere liebe Freundin Naomi Macleod die Bass-Aufgaben übernehmen – und ich kann mir niemand Besseren für diesen Job vorstellen.“

Neben ihrer Arena-Tour haben Biffy Clyro für das kommende Jahr auch ihre bislang größte Headliner-Show geplant: Im Juli nächsten Jahres werden sie vor 40.000 Fans im Londoner Finsbury Park spielen. Als Support sind unter anderem Nothing But Thieves, Don Broco und Marmozets angekündigt. Darüber hinaus stehen für die Band zahlreiche Festivalauftritte an, darunter Sziget 2026 sowie Noches del Botánico in Madrid.