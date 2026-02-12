Stars James Van Der Beek arbeitete vor seinem Tod an Memoiren

Bang Showbiz | 12.02.2026, 09:00 Uhr

James Van Der Beek arbeitete vor seinem Tod an seinen Memoiren.

James Van Der Beek soll Berichten zufolge vor seinem Tod an seinen Memoiren gearbeitet haben.

Der Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle als Dawson Leery in der erfolgreichen TV-Serie ‚Dawson’s Creek‘ bekannt wurde, starb am Mittwoch (11. Februar), nachdem bei ihm bereits im August 2023 Darmkrebs im Stadium 3 diagnostiziert worden war. Ein neuer Bericht legt nun nahe, dass er vor seinem Tod an einem Buch über sein Leben schrieb. Wie ‚Deadline‘ berichtet, arbeitete James an seinen Memoiren zwischen den Dreharbeiten zur ‚Natürlich blond‘-Prequel-Serie ‚Elle‘ sowie seinen Auftritten bei ‚The Masked Singer‘ und der Prime-Video-Comedyserie ‚Overcompensating‘. Insider erklärten der Website, James habe an dem Buch „zusätzlich zu der wertvollen Zeit, die er mit seiner Familie verbrachte, und dem Kontakt zu Freunden und Fans“ gearbeitet. Weiter heißt es: „Derzeit ist nicht bekannt, wie weit er mit dem Schreiben gekommen ist oder ob es Pläne für eine posthume Veröffentlichung gibt.“

Unterdessen richtete James’ Witwe Kimberly Van Der Beek – die Mutter seiner sechs Kinder – eine Crowdfunding-Seite ein, um nach dem Tod des Schauspielers finanzielle Unterstützung zu erhalten. In einer Nachricht auf der GoFundMe-Seite heißt es: „Nach einem langen und mutigen Kampf gegen den Krebs verstarb James am 11. Februar 2026 und hinterließ seine hingebungsvolle Ehefrau Kimberly und ihre sechs wunderbaren Kinder. Während seiner Krankheit stand die Familie nicht nur vor emotionalen Herausforderungen, sondern auch unter erheblichem finanziellem Druck, da sie alles daransetzte, James zu unterstützen und seine Behandlung zu ermöglichen.“ Die Zukunft der Familie sei nach James’ Tod ungewiss, denn die finanziellen Mittel seien durch die Krankheit des TV-Stars aufgebraucht worden. Es steht weiter zu lesen: „Die Unterstützung von Freunden, Familie und der Gemeinschaft wird einen enormen Unterschied machen, während sie den weiteren Weg meistern. Ihre Großzügigkeit hilft dabei, grundlegende Lebenshaltungskosten zu decken, Rechnungen zu bezahlen und die Ausbildung der Kinder zu sichern.“ Bis Donnerstagmorgen (12. Februar) hatte die Spendensumme die Marke von einer Million US-Dollar überschritten.