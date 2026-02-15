Stars James Van Der Beek sicherte Familie noch vor seinem Tod ein Zuhause

James Van Der Beek - Dancing with the Stars final party 2019 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.02.2026, 10:00 Uhr

James Van Der Beek sicherte Familie noch vor seinem Tod ein Zuhause.

Freunde von James Van Der Beek halfen ihm vor seinem Tod dabei, die Anzahlung für sein Haus zu sichern.

Der ‚Dawson’s Creek‘-Darsteller, der am 11. Februar nach einem Krebsleiden verstarb, war 2020 mit seiner Frau Kimberly und ihren Kindern von Kalifornien nach Austin, Texas, gezogen. Obwohl sie die Ranch zunächst gemietet hatten, konnte James noch vor seinem Tod Schritte unternehmen, um das Zuhause langfristig zu sichern. Sein Sprecher sagte gegenüber ‚People‘: „James hat mit Hilfe von Freunden über eine Treuhandlösung die Anzahlung für die Ranch in Texas gesichert, sodass die Familie von Miete auf Hypothek umstellen konnte.“

Nach dem Tod des ‚Varsity Blues‘-Stars wurde eine GoFundMe-Seite eingerichtet, um Kimberly und ihre Kinder – Olivia (15), Joshua (13), Annabel (12), Emilia (9), Gwendolyn (7) und den vierjährigen Jeremiah – zu unterstützen. Kürzlich bedankte sich die Familie bei Freunden und Fans für ihre Großzügigkeit, nachdem mehr als zwei Millionen US-Dollar gesammelt wurden. In einer Erklärung auf der Spendenseite hieß es: „Von Herzen danke, dass ihr für James und seine wunderbare Familie da seid. Eure Freundlichkeit bedeutet uns mehr, als wir in Worte fassen können. Inmitten tiefer Trauer war eure Unterstützung ein Licht. Sie erinnert uns daran, dass Liebe real ist, dass Gemeinschaft stark ist und dass James’ Geist weiterhin Menschen zusammenbringt.“

Zu den prominenten Spendern gehört Steven Spielberg, der gemeinsam mit seiner Frau Kate Capshaw 25.000 Dollar spendete – nur 5.000 Dollar weniger als eine anonyme Person, die 30.000 Dollar gab. Auch Guardant Health spendete 25.000 Dollar. Die Organisation schrieb auf X: „Wir sind zutiefst erschüttert über den Tod von James Van Der Beek. James war der erste Markenbotschafter von Guardant Health und unseres Shield-Bluttests zur Darmkrebsvorsorge – ein Ausdruck unseres gemeinsamen Glaubens an die Kraft von Patientenstimmen. Es war uns eine Ehre, sein unerschütterliches Engagement im vergangenen Jahr mitzuerleben, mit dem er das Bewusstsein für Darmkrebs schärfte und mehr Menschen zur Vorsorge ermutigte.“ Auch ‚Wicked‘-Regisseur Jon M. Chu spendete 10.000 Dollar, und Schauspielerin Zoe Saldana richtete eine monatliche Zahlung von 2.500 Dollar ein.