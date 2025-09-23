Stars James Van Der Beek überrascht bei ‚Dawson’s Creek‘-Reunion

James Van Der Beek - Famous - Good Morning America - New York - October 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.09.2025, 09:00 Uhr

Der Schauspieler tauchte bei einer Reunion der Seriendarsteller auf, obwohl er zuvor wegen Krankheit abgesagt hatte.

James Van Der Beek sorgte für eine Überraschung bei der ‚Dawson’s Creek‘-Reunion, nachdem er zuvor wegen Krankheit abgesagt hatte.

Der 48-jährige Schauspieler, der derzeit gegen Darmkrebs im Stadium 3 kämpft, hatte sich dafür entschuldigt, das Event zu verpassen, da er an „zwei Magenviren“ litt. Doch am Montag (22. September) überraschte er die Fans im Richard Rodgers Theatre in New York City mit einem virtuellen Auftritt bei der Benefizveranstaltung. In einem vorab aufgezeichneten Video, das auf die Bühne projiziert wurde, sagte er: „Ich habe mich seit Monaten und Monaten auf diesen Abend gefreut, seit mein Engel Michelle Williams gesagt hat, dass sie das Ganze organisiert. Ich kann nicht glauben, dass ich nicht dort bin. Ich kann nicht glauben, dass ich meine Kollegen, meinen wunderbaren Cast, nicht persönlich sehen darf.“ Er wolle einfach auf dieser Bühne stehen und jedem einzelnen im Theater danken, dass er heute Abend hier sei. „Vom Cast über die Crew bis zu allen, die etwas beigetragen haben und so großzügig waren – und besonders jedem einzelnen von euch: Ihr seid die besten Fans der Welt“, so der TV-Star weiter.

Neben seinem Dank an die Fans stellte Van Der Beek auch Lin-Manuel Miranda als seine „Zweitbesetzung“ vor und scherzte, der ‚Hamilton‘-Autor sei ein „Upgrade“ gegenüber ihm. Er fügte hinzu: „Und natürlich hatte ich bei ‚Dawson’s Creek‘ auch eine Zweitbesetzung, aber das hier ist ein Problem… also dachten wir, wir suchen jemanden, der in diesem Theater noch nie als Zweitbesetzung eingesprungen ist.“

James’ Auftritt kam, nachdem er ursprünglich von dem Event zurückgetreten war, bei dem die Darsteller der beliebten Teenie-Serie zu einer Live-Lesung der Pilotfolge zusammenkamen – zugunsten der Krebsstiftung F Cancer. Zu seiner Absage schrieb der Star, der in der Serie Dawson Leery verkörperte, auf Instagram: „Das war der Abend, auf den ich mich SEHR gefreut hatte, seit mein Engel Michelle Williams schon im Januar gesagt hat, dass sie ihn organisiert. Ihr könnt euch also vorstellen, wie niedergeschlagen ich war, als zwei Magenviren sich verschworen haben, mich außer Gefecht zu setzen und im schlimmsten Moment am Boden zu halten. Trotz aller Bemühungen. Ich werde nicht dabei sein. Ich werde nicht auf dieser Bühne stehen und jeder einzelnen Seele im Theater danken können, die für mich – und gegen den Krebs – da ist, wenn ich es am meisten gebraucht hätte.“ Das Event fand trotzdem mit den Darstellern Michelle Williams, Katie Holmes und Joshua Jackson statt.