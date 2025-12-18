Stars Jamie Campbell Bower arbeitete für Stranger Things Staffel 4 fast 24 Stunden am Stück

Jamie Campbell-Bower -STRANGER THINGS Season 4 Premiere NYC 14 May 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.12.2025, 18:00 Uhr

Jamie Campbell Bower hat für die vierte Staffel von ‚Stranger Things‘ zeitweise fast 24 Stunden am Stück gearbeitet.

Der 37-jährige Schauspieler stieß in Staffel 4 zu der Netflix-Sci-Fi-Serie dazu, und Masken- und Effektchef Barrie Gower hat nun die extremen Anforderungen beschrieben.

„Wir konnten um 1 oder 2 Uhr morgens anfangen, um ihn bis 8 oder 9 Uhr morgens fertig zu haben“, sagte Gower dem Magazin ‚People‘. Danach folgte ein kompletter Drehtag von rund zehn bis zwölf Stunden, anschließend brauchte das Team abends noch etwa zwei Stunden, um ihn wieder aus der Maske zu holen.

Gower erklärte, man sei nach solchen Tagen komplett erschöpft gewesen. Er lobte zugleich den damaligen ersten Regieassistenten Tudor Jones (in Staffel 5 Produzent), der den Drehplan so gelegt habe, dass Bower nie an zwei Tagen hintereinander als Vecna vor der Kamera stand. So habe das Team zwischen den Einsätzen Erholungsphasen gehabt – etwa, wenn nach einem sehr langen Montag erst am Mittwoch oder Donnerstag wieder mit ihm gedreht wurde.

Für Staffel 5 sei der Ablauf ähnlich gewesen, sagte Gower, doch da die Zeit in der Maske weniger intensiv war, habe man damals mehr Drehtage am Stück hinbekommen. Vecna hat in der fünften Staffel einen stärker beschädigten, stärker CGI-unterstützten Look, wodurch die Prothesen verschlankt und die Schminkzeiten verkürzt wurden. Gower erklärte: „Die Art, wie wir das Make-up hergestellt haben, war ganz anders als in Staffel 4.“ Man habe neue Materialien und Formen genutzt und sei mit rund drei Stunden Maske ausgekommen. Für Bower sei es dadurch auch deutlich einfacher gewesen, zwischendurch zur Toilette zu gehen.