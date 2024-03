Stars Jamie Lee Curtis: Deshalb verließ sie die Oscar-Verleihung vorzeitig

Jamie Lee Curtis - March 2024 - Avalon - Oscars Red Carpet BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.03.2024, 18:00 Uhr

Jamie Lee Curtis erzählte, dass sie die Oscar-Verleihung vorzeitig verließ, um sich einen Burger zu holen.

Die 65-jährige Schauspielerin trat am Sonntag (10. März) bei der 96. Oscar-Verleihung auf, um den Award an die beste Nebendarstellerin zu überreichen, nachdem sie den Preis im vergangenen Jahr für ihre Rolle in ‚Everything Everywhere All At Once‘ überreicht bekam.

Und Jamie verriet, dass sie sich gleich nach ihrem Auftritt bei der glamourösen Veranstaltung Fast Food von In-N-Out Burger gönnte. Die Darstellerin witzelte auf ihrem Account auf Instagram: „FLIEGEN SIE EIN [grünes Häkchen-Emoji] SIE WERDEN GESTYLT [grünes Häkchen-Emoji] PRÄSENTIEREN SIE BEI DEN OSCARS [grünes Häkchen-Emoji] GEHEN SIE ZU @inandout_burger [grünes Häkchen-Emoji] FLIEGEN SIE WIEDER WEG [grünes Häkchen-Emoji].“ Der ‚Freaky Friday – Ein voll verrückter Freitag‘-Star, der Da’Vine Joy Randolph bei dem Event für ihre Rolle in ‚The Holdovers‘ den Award für die beste Nebendarstellerin überreichte, teilte ein Selfie auf der Rückbank eines Autos und vervollständigte ihren Social-Media-Beitrag mit einem Schnappschuss einer Mitarbeiterin der Fast-Food-Kette und einem Foto von ihrem Burger mit Pommes. Nur wenige Stunden zuvor gab Jamie zu, dass ihr eigener Oscar-Gewinn ihre Karriere „veränderte“, obwohl sie zum Zeitpunkt der Auszeichnung bereits Jahrzehnte in Hollywood verbrachte. Auf die Frage von ‚Variety‘ auf dem roten Teppich der Oscar-Verleihung am Sonntag (10. März), wie der Oscar-Gewinn ihre Karriere veränderte, verriet die Prominente: „Auf eine echt unvorhersehbare Weise. Ich drehe gerade einen Film mit James L. Brooks! Ich wurde darum gebeten, mit Leuten zusammenzuarbeiten, von denen ich zuvor nie gedacht hätte, dass ich jemals mit ihnen zusammenarbeiten würde. James L. Brooks ist einer von ihnen … das ist schwer in Worte zu fassen.“