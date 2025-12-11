Stars Jamie Lee Curtis kündigt Social-Media-Auszeit an

Jamie Lee Curtis attends the UK Premiere of Disney's Freakier Friday - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.12.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin gönnt sich über die Weihnachtsferien eine Pause von den sozialen Medien.

Jamie Lee Curtis wird über die Weihnachtszeit eine Pause von den sozialen Medien einlegen.

Die 67-jährige Schauspielerin verriet, dass sie während der Festtage eine „lange“ digitale Auszeit von Instagram und Co. nehmen wird. Jamie freut sich darauf, Zeit offline zu verbringen. Bei der Premiere ihres neuen Films ‚Ella McCay‘ erklärte sie gegenüber ‚E! News‘: „Ich werde gleich eine richtig lange, herrliche digitale Detox-Phase einlegen. Ich mache einen digitalen Detox und verbringe ein bisschen Zeit ohne Internet oder soziale Medien.“

Der ‚Halloween‘-Star zeigt sich „wirklich begeistert“ davon, dass Länder wie Australien – wo seit Mittwoch (10. Dezember) ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 16 in Kraft ist – versuchen, junge Menschen vor den Gefahren dieser Plattformen zu schützen. „Es ist unglaublich, dass sie das tun. Ich unterstütze das zu 110 Prozent, also muss ich auch selbst das praktizieren, was ich predige“, erklärte die Oscar-Preisträgerin.

Sie selbst nutze die sozialen Medien „ausschließlich“ für ihre Arbeit oder um die Arbeit anderer zu unterstützen. „Aber ich brauche eine kleine Pause. Also lasse ich das zum Ende des Jahres los“, kündigte sie an.

Obwohl sich Jamie über die Feiertage aus dem Netz zurückziehen wird, möchte sie ihre Freunde weiterhin unterstützen. „Ich schreie vor Freude, wenn Menschen Erfolg haben oder wenn ihnen etwas wirklich Positives passiert. Wenn Menschen hart an etwas gearbeitet haben und dann diese Chance bekommen, werde ich immer für sie jubeln“, betonte sie.