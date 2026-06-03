Stars Jamie Lee Curtis blickt auf besondere Reise zurück

Jamie Lee Curtis - Kelly Lee Curtis - Famous - LA - May 2009 BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.06.2026, 09:00 Uhr

Jamie Lee Curtis schreibt einer Reise, die sie mit ihrer älteren Schwester Kelly unternommen hat, zu, dass sie ihr geholfen habe, die Trauer nach dem Tod ihrer Schwester zu bewältigen.

Die 67-jährige Schauspielerin gab am Samstag (30. Mai) bekannt, dass ihre ältere Schwester Kelly Lee Curtis im Alter von 69 Jahren friedlich verstorben sei, und würdigte sie als ihre beste Freundin und Vertraute.

Am Dienstag (2. Juni) meldete sich Jamie Lee Curtis mit einem emotionalen Beitrag in den sozialen Medien zurück. Die Schauspielerin veröffentlichte Fotos einer Reise, die sie 2012 gemeinsam mit ihrer Schwester Kelly unternommen hatte, um die Wurzeln ihrer Familie zu erkunden. Die Reise führte die Schwestern zunächst nach Budapest in Ungarn, der Heimat der Vorfahren ihres Vaters Tony Curtis. Anschließend besuchten sie Dänemark und die Insel Bornholm, wo die Familie ihrer Mutter Janet Leigh ihren Ursprung hat.

Wie Curtis erklärte, entwickelte sich die Reise zu weit mehr als einer einfachen Familienerkundung. Die gemeinsamen Erlebnisse und die Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunft seien zu einer wertvollen Erinnerung geworden, die ihr insbesondere in Zeiten von Trauer und Verlust Kraft gebe. Zugleich ermutigte sie andere dazu, ähnliche Erfahrungen mit ihren Geschwistern zu teilen und gemeinsam in die eigene Familiengeschichte einzutauchen.

Zu ihrem Beitrag veröffentlichte Curtis auch mehrere Aufnahmen vor dem „Baum des Lebens“-Denkmal in Budapest. Darüber hinaus erinnerte sie an den Besuch der Dohány-Straße-Synagoge, deren Restaurierung ihre Schwester in den 1990er-Jahren gemeinsam mit ihrem Vater und einer Gruppe ungarischer Juden unterstützt hatte. Die Reise sei für sie bis heute von besonderer Bedeutung und verbinde persönliche Familiengeschichte mit bleibenden Erinnerungen.