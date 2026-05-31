Stars Jamie Lee Curtis trauert um ihre Schwester Kelly Lee Curtis

Jamie Lee Curtis - Kelly Lee Curtis - Famous - LA - May 2009 BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.05.2026, 12:00 Uhr

Die Hollywood-Ikone gibt den Tod ihrer geliebten Schwester bekannt, die ebenfalls als Schauspielerin arbeitete.

Jamie Lee Curtis hat den Tod ihrer Schwester Kelly Lee Curtis bekannt gegeben.

Die US-Schauspielerin würdigte Kelly, die am Samstagmorgen (30. Mai) im Alter von 69 Jahren verstarb, mit einem emotionalen Beitrag in den sozialen Medien. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto ihrer Schwester schrieb Jamie auf Instagram: „Ein herzliches Aloha an meine ältere Schwester Kelly Lee Curtis. Sie ist heute Morgen verstorben. In ihrem Zuhause. Inmitten der Natur. In Frieden.“

Kelly sei ihre „erste Freundin“ und ihre „lebenslange Vertraute“ gewesen. Die 67-Jährige schwärmte: „Sie war atemberaubend schön und eine talentierte Schauspielerin.“ Ihre Schwester habe es geliebt, Zeit in der Natur, auf Reisen und mit ihrer Familie zu verbringen. „Man wird sich an sie wegen ihrer liebevollen Großzügigkeit, ihrer starken Meinungen, ihrer unendlichen Neugier, ihres einzigartigen Stils und ihrer mit Puderzucker bestäubten Mandel-Halbmondplätzchen zu Weihnachten erinnern“, schrieb Jamie. Daher stamme auch Kellys Spitzname „Auntie Cookie“.

Kelly war die Tochter der Hollywood-Legenden Tony Curtis und Janet Leigh und feierte – wie ihre Schwester – Erfolge in der Unterhaltungsbranche. Ihr Schauspieldebüt gab sie 1958 im Abenteuerfilm ‚Die Wikinger‘, in dem auch ihre Eltern mitwirkten. Später stand sie gemeinsam mit Jamie für die Komödie ‚Die Glücksritter‘ vor der Kamera. Der Film aus dem Jahr 1983 war außerdem mit Dan Aykroyd, Eddie Murphy, Ralph Bellamy, Don Ameche und Denholm Elliott besetzt. Darüber hinaus hatte Kelly Gastauftritte in Serien wie ‚Der Equalizer‘, ‚Hunter‘, ‚Palm Beach-Duo‘, ‚Star Trek: Deep Space Nine‘ und ‚Für alle Fälle Amy‘.

Zu Beginn ihrer Karrieren sahen sich Jamie und Kelly immer wieder Vorwürfen des Nepotismus ausgesetzt. Jamie wies die Behauptung, sie sei ein sogenanntes „Nepo Baby“, jedoch erst Anfang dieses Jahres entschieden zurück. „Ich garantiere Ihnen, dass die Tatsache, dass meine Mutter in ‚Psycho‘ mitgespielt hat, sicherlich dazu beigetragen hat, dass man etwas zusätzliche Aufmerksamkeit bekam“, sagte die Hollywood-Ikone gegenüber ‚CBS News‘. „Aber hat mich das unter die letzten beiden Kandidatinnen gebracht? Nein. Das haben meine Vorsprechen geschafft.“