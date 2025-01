Tränen im TV Jamie Lee Curtis: Millionen-Spende für Opfer der Waldbrände in L.A.

Jamie Lee Curtis will ihren Heimatstaat Kalifornien mit einer Million Dollar unterstützen. (eyn/spot)

SpotOn News | 09.01.2025, 20:01 Uhr

Jamie Lee Curtis zeigt sich tief betroffen von den verheerenden Waldbränden in ihrer Heimat Kalifornien. Das Haus der Schauspielerin ist zwar nicht direkt betroffen, aber ihre Nachbarschaft steht in Flammen. Mit einer Spende will sie die Opfer unterstützen.

Jamie Lee Curtis (66) hat sich bei einem Fernsehauftritt in der "The Tonight Show With Jimmy Fallon" am Mittwoch, 8. Januar, emotional aufgrund der Waldbrände in Kalifornien gezeigt. "Es ist einfach eine Katastrophe in Südkalifornien", sagte die Schauspielerin Moderator Jimmy Fallon (50) sichtlich ergriffen. "Natürlich hat es an vielen Orten schreckliche Brände gegeben, aber das ist buchstäblich mein Zuhause."

Ihr eigenes Haus sei von dem Feuer zwar nicht betroffen, allerdings viele Orte ihrer Heimat in Los Angeles wie ihr örtlicher Markt, die Schule ihrer Kinder oder die Häuser von Freunden. "Es ist eine wirklich schreckliche Situation", so Curtis.

Video News

Jamie Lee Curtis teilt Einblicke in Waldbrände

Ihre Teilnahme an der Late-Night-Show in New York, in der sie ursprünglich Werbung für ihren neuen Film "The Last Showgirl" machen wollte, sei ihr nicht leicht gefallen, schrieb Curtis danach auf ihrem Instagram-Account. "Nach New York zu fliegen und die Anfänge der Geschichten des Feuers zu hören, war eine Herausforderung – weit weg von meinem Zuhause, meiner Familie und meinen Freunden fühlte ich mich sehr machtlos", berichtete die 66-Jährige. Talkmaster Fallon habe sie in dieser schwierigen Situation jedoch perfekt aufgefangen: "Die Umarmung, die er mir zur Unterstützung meiner zerbrechlichen Gefühle gab, wird immer in Erinnerung bleiben."

Auf ihrem Account teilte die Oscar-Preisträgerin zudem bewegende Einblicke in die verheerenden Feuer. Unter anderem zeigte sie die völlig ausgebrannte Kirche in dem besonders betroffenen Stadtteil Pacific Palisades, die ihr vor 25 Jahren bei der Überwindung ihrer Alkoholabhängigkeit geholfen habe.

Eine Million Dollar zum Wiederaufbau

Es sei jetzt an der Zeit, zusammenzustehen und sich gegenseitig zu helfen, betonte Jamie Lee Curtis in einem weiteren Beitrag. Sie habe zusammen mit ihrem Ehemann Christopher Guest (76) und ihren Kindern "eine Million Dollar aus unserer Familienstiftung zugesagt, um einen Fonds zur Unterstützung unserer großartigen Stadt, unseres Staates und der großartigen Menschen, die dort leben und lieben, zu gründen". Aktuell stehe sie im Kontakt mit den verantwortlichen Politikern, um zu entscheiden, wo die umgerechnet rund 970.000 Euro am besten eingesetzt werden können.