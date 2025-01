Stars Jamie Lee Curtis: Schwer geschockt von Großbränden

Jamie Lee Curtis - August 2024 - Borderlands fan event - TCL Chinese Theater - LA - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.01.2025, 09:00 Uhr

Die Hollywood-Darstellerin kann das Ausmaß der Katastrophe noch immer nicht fassen.

Jamie Lee Curtis kämpfte mit den Tränen, als sie von den Bränden in Kalifornien erfuhr.

Die US-Schauspielerin lebt in Pacific Palisades, wo innerhalb weniger Tage mehr als 2.000 Häuser zerstört oder beschädigt wurden. Am Mittwoch (8. Januar) war die 66-Jährige für ein Live-Fernsehinterview nach New York gereist, als sie von den verheerenden Bränden erfuhr.

In der ‚The Tonight Show with Jimmy Fallon‘ gestand die ‚Freaky Friday‘-Darstellerin: „Ich bin buchstäblich kurz davor zu weinen. Wie ihr wisst, steht die Stadt, in der ich wohne, gerade in Flammen. Buchstäblich die gesamte Stadt Pacific Palisades steht in Flammen. Ich bin gestern Abend hierher geflogen. Ich saß im Flugzeug, bekam Textnachrichten und es ist einfach nur krass, Leute. Es ist einfach eine Katastrophe in Südkalifornien. Natürlich hat es an vielen Orten schreckliche Brände gegeben, aber das ist einfach der Ort, wo ich wohne.“

Jamie beschrieb die Tragödie als eine „wirklich schreckliche Situation“ und wandte sich an das Publikum mit der Bitte, auf jede erdenkliche Art zu helfen. „Tut alles, was ihr könnt. Alles, was ihr in eurer Gemeinde tun könnt, um den Menschen zu helfen“, appellierte der Hollywood-Star. „Ob ihr es jetzt braucht oder nicht, ihr werdet es brauchen. Spendet Blut, spendet, was immer ihr tun könnt.“

Nur wenige Stunden vor ihrem Auftritt versicherte die Schauspielerin ihren Fans auf Instagram, dass ihre Familie in Sicherheit sei. Gleichzeitig äußerte sie sich besorgt über die Folgen der Brände: „Viele meiner Freunde werden ihre Häuser verlieren. Viele andere Gemeinden auch.“