"Wie ist es also möglich?" Jamie Lee Curtis verrät Beziehungsgeheimnis nach 40 Jahren Ehe

Jamie Lee Curtis liebt Christopher Guest für sein besonderes Talent. (rho/spot)

SpotOn News | 12.12.2024, 21:39 Uhr

Kochen ist es nicht: Was der Ehemann von Jamie Lee Curtis besser kann als jeder andere, verrät die Schauspielerin in der "Today"-Show.

Nach 40 Jahren Ehe bringt ihr Ehemann sie noch immer zum Lachen. Das erzählte Schauspielerin Jamie Lee Curtis (66) aktuell bei einem Besuch in der amerikanischen "Today"-Show. Curtis, die betonte, wie unreif sie sei, fragte sich, wie es nur möglich sei, dass sie schon so lange verheiratet ist.

Die 66-Jährige erzählte in der Ausstrahlung vom 12. Dezember, die sie auch auf Instagram beworben hat, von ihrer Ehe mit Christopher Guest (76, "Nachts im Museum 2") und von der Freude, die der Schauspieler und Regisseur in ihr Leben bringt. Immer noch.

Am 18. Dezember feiert das Paar seinen 40. Hochzeitstag. "Sehen Sie mich an: Ich bin die unreifste… fragen Sie Ihre Crew. Wie ist es also möglich, dass ich 40 Jahre lang verheiratet bin? Ich verstehe es nicht", scherzte sie. Moderatorin Hoda Kotb (60) fragte Curtis daraufhin, was ihre Partnerschaft zusammenhält.

Darin ist er besser als jeder andere Mensch

"Letztendlich war Chris kein Regisseur, als ich ihn geheiratet habe, ich war keine Autorin. Chris war kein Produzent, als ich ihn heiratete, und ich war keine Produzentin, als er mich heiratete. Wir sind in diese neuen Jobs hineingewachsen, die wir gemacht haben", begann die Oscar-Preisträgerin und lobte die weiteren Vorzüge ihres Gatten: "Er bringt mich immer noch mehr zum Lachen als jeder andere Mensch. Und ich bin mir sicher, dass es etwas an mir gibt, das er mag."

Während eines früheren Auftritts bei "Jimmy Kimmel Live" erzählte die "Freaky Friday"-Darstellerin ihre Kennenlerngeschichte. Sie hatte sein Foto in einer Zeitschrift gesehen: "Ich rief seinen Agenten an und hinterließ meine Nummer, er hat mich nie angerufen. Dann sind wir uns in einem Restaurant über den Weg gelaufen, er winkte, ich winkte, er rief mich am nächsten Tag an und wir sind ausgegangen." Das Paar heiratete 1984 nach sechsmonatiger Beziehung und hat zwei gemeinsame adoptierte Töchter.