Film Lindsay Lohan teilt ‚Freakier Friday‘-Update

Bang Showbiz | 03.03.2025, 18:00 Uhr

Lindsay Lohan hat versprochen, dass ‚Freakier Friday‘ „alles“ sein wird, was sich die Fans wünschen.

Die 38-jährige Schauspielerin spielte die Rolle der Anna Coleman in der Körpertausch-Komödie aus dem Jahr 2003. Nachdem sie sich für die Fortsetzung wieder mit ihrer Leinwandmutter Jamie Lee Curtis zusammengetan hat, hat sie nun zugegeben, „sehr aufgeregt“ zu sein, dass der Film später in diesem Jahr in die Kinos kommt.

Lindsay sagte gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Ich bin sehr aufgeregt. Es wird alles sein, was sich die Fans wünschen und noch mehr.“ Sie selbst habe den fertigen zweiten Teil des Klassikers schon gesehen und „liebe“ ihn.

In ‚Freaky Friday‘ tauschen eine zerstrittene Mutter und ihre Tochter für einen Tag den Körper und müssen lernen, wie das Leben für die jeweils andere ist, bevor sie wieder zurücktauschen können. In ‚Freakier Friday‘ werden Anna und Tess (Curtis) eine weitere Körpertausch-Krise durchmachen, aber diesmal mit zwei 14-jährigen Mädchen. Die ‚Mean Girls‘-Darstellerin bestätigte im August, dass die Dreharbeiten kurz vor dem Abschluss stehen, als sie sich bei den Darstellern und der Crew bedankte und versprach, dass der kommende Film „Liebe, Lachen und eine Menge Herz“ in sich habe. In einem emotionalen und langen Instagram-Post schrieb sie: „Es ist unser letzter Montag am Set von #freakierfriday und mein Herz ist so voll. Es war so eine großartige Zeit, diesen Film zu machen. Die wunderbaren Darsteller, die Crew und alle von @disneystudios haben so viel Zeit und Liebe in diesen Film investiert! Vielen Dank an euch alle!“

‚Freakier Friday‘ soll am 8. August 2025 in die Kinos kommen.