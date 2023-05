Nach der Serie "Zoey 101" aus den 200ern Jamie Lynn Spears kündigt „Zoey 102“-Film an!

Bang Showbiz | 19.05.2023, 14:30 Uhr

Jamie Lynn Spears verriet, dass ihre Fans „102 Gründe zur Vorfreude“ hätten, als sie den „Zoey 101“-Reunion-Film ankündigte.

Die 32-jährige Schauspielerin ist die jüngere Schwester des 41-jährigen Popstars Britney Spears, baute sich jedoch eine eigene Karriere auf, als sie Mitte der 2000er Jahre die Titelrolle in der „Zoey 101“-Serie übernahm.

„Hier kommen 102 Gründe, sich auf den Sommer zu freuen!“

In der beliebten Show geht es um die Höhen und Tiefen einer Gruppe von Freunden, die in einem kalifornischen Internat leben. Und am Donnerstag (18. Mai) nutzte der Star jetzt die sozialen Medien, um ein Update zum bevorstehenden Paramount+-Film zu teilen. Auf ihrem Account auf Instagram verkündete die Darstellerin: „Hier kommen 102 Gründe, sich auf den Sommer zu freuen!“

Diese Stars kehren zurück

Der ehemalige Nickelodeon-Star wird dabei von ihren Co-Stars aus der Serie begleitet, darunter Matthew Underwood und Erin Sanders, die das ungleiche Paar Logan Reese und Quinn Pensky darstellten. Und auch Sean Flynn wird in dem neuen Film als Zoeys bester Freund Chase Matthews zurückkehren.

In einer Inhaltsangabe über das neue Projekt heißt es: „Über ein Jahrzehnt nach dem Ende der legendären Serie versucht Zoey Brooks weiterhin, mit dem Leben und der Liebe klarzukommen, dieses Mal in ihren Zwanzigern.“ „Zoey 102“ wird später in diesem Jahr zum Streamen zur Verfügung stehen.