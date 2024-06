Schlafloser Schauspieler Jan Josef Liefers kündigt originellen Mitmach-Podcast an

Knallwach und gesprächsbereit: Jan Josef Liefers möchte mit seinen Fans über Schlaf und Schlaflosigkeit reden (tj/spot)

SpotOn News | 02.06.2024, 17:48 Uhr

Schauspieler Jan Josef Liefers fühlt sich oft unausgeschlafen und träumt seltsame Dinge. In einem neuen Podcast will er daher mit Experten und Fans über das Thema Schlaf reden.

Zu seinen Schlafproblemen hat sich Schauspieler Jan Josef Liefers (59) schon des Öfteren in Interviews geäußert, sogar in die Songtexte seiner Band Radio Doria hat das Thema bereits Einzug gehalten, wie etwa bei dem "Mondlied". Wie er nun auf seinem Instagram-Account bekanntgab, möchte er das Phänomen der Schlaflosigkeit und den Schlaf an sich nun auch in einem eigenen Podcast tiefergehend diskutieren.

"Wie gut habt ihr geschlafen?"

In seinem Videopost fällt der aufgeweckte Film- und Seriendarsteller sogleich mit der Tür ins Schlafzimmer und stellt seinen Followern die Frage: "Wie gut habt ihr geschlafen?" Im nächsten Schritt packt er einige Fakten auf den Tisch und berichtet, dass von allen weltweit dazu in Studien befragten Menschen nur jeder Dritte angab, "dass er super schläft, bestens erholt aufwacht und Bäume ausreißen könnte". Zu diesem ausgeschlafenen Drittel der Menschheit könne er sich selbst leider nicht zählen.

Für alle, denen es ähnlich wie ihm ergehe, werde es demnächst einen eigens auf sie zugeschnittenen Podcast geben, in dem er höchstpersönlich dem "Endlosthema Schlaf" auf den Grund gehen werde. Geplant sei bereits etwa ein Gespräch mit dem Chef der Schlafmedizin der Berliner Charité. Zum Einschlafen langweilig werde sein Podcast mit Sicherheit nicht. Ganz im Gegenteil: "Es wird auf jeden Fall sehr interessant und unterhaltsam!", so Liefers.

Hörer können eigene Schlafgeschichten beisteuern

Um die Sache noch interessanter zu machen, wolle er seinen Podcast nicht als kommunikative Einbahnstraße gestalten, sondern auch seinen Zuhörern die Möglichkeit geben, von ihren Erfahrungen mit Schlaf zu berichten. Mögliche Themen wären dabei beispielsweise "Was stört euren Schlaf?", "Welche Erfahrungen habt ihr mit Schnarchen?" oder "Gibt es Träume, die eure Ruhe stören und immer wiederkehren?".

Followern, die zu seinem Podcast ihre Geschichte beisteuern möchten, bietet er in seinem Post auch sogleich Möglichkeiten, sich direkt bei ihm zu melden, was per Mail oder über eine Nachricht auf seinem Anrufbeantworter möglich sei.

"Bis bald im Somnoversum!"

Wann sein neuer Podcast an den Start gehen wird und auf welchen Namen er hört, verriet Jan Josef Liefers in seiner Videobotschaft noch nicht. Wie seine Grußbotschaft "Bis bald im Somnoversum!" unter den schriftlich angegeben Kontaktmöglichkeiten jedoch nahelegt, könnte er jedoch mit "Somnoversum" betitelt sein – einer Mixtur aus dem Wort Universum und Somno, einer Form des lateinischen Begriffs Somnus für Schlaf.