Stars Jane Seymour: Hommage an Robert Duvall

Bang Showbiz | 17.02.2026, 09:00 Uhr

Jane Seymour empfand es als Privileg, mit Robert Duvall zusammenzuarbeiten.

Der legendäre Schauspieler verstarb am Sonntag (15. Februar) im Alter von 95 Jahren, und Seymour würdigte den Hollywoodstar mit einer emotionalen Hommage.

Die 75-jährige Jane, die 1995 mit Duvall in dem Drama ‚Der wunderliche Mr. Cox‘ zusammenarbeitete, schrieb auf Instagram: „Es gibt Schauspieler, die eine Rolle spielen, und es gibt Schauspieler, die eine Rolle vollständig ausfüllen. Robert Duvall gehörte zu Letzteren. Seine Präsenz auf der Leinwand strahlte Ehrlichkeit, Gewicht und Anmut aus. James Keach und ich hatten das Privileg, mit ihm in ‚Der wunderliche Mr. Cox‘ zusammenzuarbeiten, und wir konnten seine Liebe zum Barbecue und sogar ein wenig Tango teilen. Diese Momente außerhalb der Kamera waren genauso unvergesslich wie die Arbeit selbst.“ Sie fügte hinzu: „Ich bin dankbar für die gemeinsamen Momente und für die Kunst, die er der Welt geschenkt hat. Er wird sehr vermisst werden. Ich spreche seiner Familie mein tiefstes Beileid aus.“

Duvalls Frau Luciana war die erste Person, die die Nachricht von seinem Tod bekannt gab und bestätigte via Facebook, dass er „zu Hause, umgeben von Liebe und Geborgenheit“ verstorben sei.