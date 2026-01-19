Stars Jane Seymour speiste einst mit John Wayne über den Wolken

Bang Showbiz | 19.01.2026, 09:00 Uhr

John Wayne speiste mit Jane Seymour in einem Flugzeug, bevor sie zum Weltstar wurde.

Die Schauspielerin, die 1973 ihre erste große Rolle als Bond-Girl Solitaire in ‚Leben und sterben lassen‘ bekam, flog als junge Schauspielerin zum ersten Mal nach Los Angeles, Kalifornien, in der First Class, als eine Stewardess auf Jane zukam und ihr sagte, dass die Hollywood-Westernlegende Zeit mit ihr verbringen wolle.

Seymour, die noch immer von dieser Begegnung mit dem Schauspieler aus beeindruckt ist, erzählte ‚People‘: „Ich kam natürlich mit dem Flugzeug nach Hollywood, und während ich dort in der First Class saß, sagte die Stewardess: ‚Mr. Wayne würde gerne mit Ihnen zu Abend essen. ‚Wer kommt schon als junge Schauspielerin nach Hollywood und sitzt dann tatsächlich in einem Speiseraum – nicht in einer 747, sondern in einem großen Jet nach Los Angeles – neben John Wayne?“

Seymour schreibt derzeit an ihrer Autobiografie. Sie fügte hinzu: „Ich habe so viele Geschichten ‚Wie ist mir das eigentlich passiert?'“ Die mit dem Golden Globe ausgezeichnete Schauspielerin, die auch in Fernsehserien wie der Science-Fiction-Serie ‚Battlestar Galactica‘ und ‚Dr. Quinn – Ärztin aus Leidenschaft‘ mitwirkte, hat jedoch Schwierigkeiten, sich zu entscheiden, was sie in das Buch aufnehmen soll. Die 74-jährige Jane gab zu: „Ich versuche herauszufinden, was ich mit all dem Material machen soll, das ich nicht in das Buch aufnehmen kann. Ich versuche tatsächlich, über den Tellerrand hinauszuschauen.“