Stars Janet Jackson veröffentlicht eine Entschuldigung

Janet Jackson - JAN 20 - Getty - Great Gatsby Gala in London BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.09.2024, 10:42 Uhr

Die Sängerin wurde dafür kritisiert, dass sie die Herkunft von US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hinterfragt hat.

Janet Jackson entschuldigt sich dafür, dass sie die ethnische Zugehörigkeit von Kamala Harris öffentlich hinterfragte.

Die 58-jährige Sängerin musste am vergangenen Wochenende viel Kritik einstecken, nachdem sie in einem Interview mit ‚The Guardian‘ angezweifelt hatte, dass die US-Präsidentschaftskandidatin der Demokraten wirklich Schwarz ist. Jacksons Aussagen erinnerten viele amerikanische Bürger an rechtsextreme Verschwörungstheorien, weshalb die jüngere Schwester des verstorbenen King of Pop Michael Jackson jetzt zurückruderte. ‚PEOPLE‘ veröffentlichte ein Statement, in dem Janet erklären ließ: „Janet Jackson erkennt an, dass ihre kürzlichen Kommentare über Vizepräsidentin Kamala Harris’ ethnische Identität auf Falschinformationen beruhten. Sie entschuldigt sich aufrichtig für jegliche Verwirrung, die dadurch entstanden ist, und bekräftigt ihren Respekt für Harris’ doppelte Herkunft als Schwarz und indisch.“

Um auch die letzten Zweifel aus dem Weg zu räumen, gab die ‚Together Again‘-Interpretin ihren Fans außerdem eine starke Botschaft mit auf den Weg. Es steht zu lesen: „Janet will weiterhin Einheit, Inklusion und Verständnis fördern und sie ist dankbar für die Möglichkeit, ihre Meinung klarzustellen. Sie wird ihre Plattform nutzen, um einflussreiche Personen zu unterstützen, die Diversität und Fortschritt repräsentieren.“