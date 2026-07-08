Stars Heidi Klum verteidigt Altersunterschied zu Ehemann Tom Kaulitz

Heidi Klum and Tom Kaulitz - 2019 Vanity Fair - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.07.2026, 18:00 Uhr

Die 'GNTM'-Moderatorin verrät, warum sie und der Tokio-Hotel-Star so gut zusammen passen.

Heidi Klum hat den Altersunterschied von 17 Jahren zwischen ihr und ihrem Ehemann Tom Kaulitz verteidigt.

Das 53-jährige Supermodel gab dem 34-jährigen Gitarristen 2019 in Italien das Jawort. Die beiden Stars wohnen in Los Angeles. Nun sprach Heidi über ihre Beziehung und betonte, ihre Ehe sei stärker als ihre früheren Beziehungen, weil beide eine ähnliche Kindheit und Jugend in Deutschland erlebt hätten. „Auch wenn zwischen uns ein Altersunterschied besteht, gibt es ein anderes Verständnis, wenn man mit jemandem aus Deutschland zusammen ist, der dieselben Wurzeln hat“, erklärte sie gegenüber dem Magazin ‚Us Weekly‘.

Die ‚Germany’s Next Topmodel‘-Moderatorin fügte hinzu: „Es ist anders als alles, was ich mit anderen erlebt habe – egal, ob sie aus Amerika, England oder Australien kamen. Ich kann ihnen Dinge erklären und zeigen, aber sie sind nicht von Grund auf so aufgewachsen.“ Mit dem Tokio-Hotel-Star stimme dagegen trotz Altersunterschied alles. „In diesem Sinne passen wir gut zusammen, und wir teilen viele der gleichen Werte“, ergänzte Heidi. Anschließend scherzte sie: „Ich schaue meinen Mann an und denke: ‚Er wird langsam ein bisschen zu alt für mich‘ … Bisher läuft es gut. Er altert gut.“

Heidi war zuvor mit dem australischen Friseur Ric Pipino und dem britischen Sänger Seal verheiratet. Außerdem war sie mit dem amerikanischen Kunstkurator Vito Schnabel sowie dem italienischen Formel-1-Unternehmer Flavio Briatore zusammen. In dem Interview wurde Heidi gefragt, wie sie den „Funken“ in ihrer Ehe mit Tom Kaulitz am Leben halte. Sie scherzte, dass sie zusammen viel Sport machen. „Wir ‚trainieren‘ definitiv viel zusammen“, sagte das Model vielsagend. „Die Art von Training ohne Geräte. Es ist wichtig, viel zu trainieren, denn das schafft eine andere Art von Verbindung.“ Die blonde Schönheit fügte hinzu: „Es ist schwer zu erklären, aber die Seelen verbinden sich – nicht nur der Körper und das Fleisch. Herzen und Seelen verbinden sich auf eine andere Weise.“