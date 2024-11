Stars Jason Kelce: Dieses Angebot von Taylor Swift lehnte er ab

Jason Kelce - Sports Emmy Awards 2024 - Manoli Figetakis/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2024, 16:00 Uhr

Jason Kelce erzählte, dass er Taylor Swifts Angebot, seinen Freunden Tickets für ihre Konzerte zu besorgen, niemals annehmen werde.

Der Bruder des Freundes der 34-jährigen Popsängerin, Travis Kelce, verkündete, dass ihm die ,Cruel Summer‘-Sängerin großzügig angeboten habe, jeden, den er will, auf ihre Gästeliste zu setzen, wobei er das Angebot jedoch nie annehmen möchte.

Der 37-jährige ehemalige Footballspieler verriet in einem Gespräch in der ,The Rich Eisen Show‘: „Zum Glück fragen mich nicht viele Leute nach Karten für Taylor Swift. Taylor hat zwar gesagt, dass sie sich um jeden kümmert, den ich anfordern würde.“ Als der Moderator ihn fragte, ob er das „ernst“ meine, antwortete Kelce: „Das sagt sie tatsächlich, sie ist sehr, sie ist großartig, aber ich sage dazu trotzdem Nein.“ Der Star fügte hinzu: „Sie ist einfach wunderbar zu unserer Familie. Sie ist ein wunderbarer Mensch und ich will nicht, dass das zu einer Dynamik wird.“ Jason fügte hinzu: „Wo ist die Grenze? Ich überschreite sie also nicht einmal. Ich halte mich von ihr fern.“ Obwohl er seinen Freunden keine Tickets für Taylors Shows besorgen wird, sagte Jason vor kurzem, dass er gerne Musik mit der Künstlerin aufnehmen würde. Kelce hatte vor kurzem mit Stevie Nicks an dem von Ron Sexsmith geschriebenen Duett ,Maybe This Christmas‘ zusammengearbeitet.