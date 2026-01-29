Stars Jason Segel schwärmt vom ‚attraktiven‘ Harrison Ford

Jason Segel - AVALON - LA - Feb - 2025 - SAG Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.01.2026, 18:00 Uhr

Jason Segel hat offen darüber gesprochen, wie sehr ihn Harrison Ford auch mit 83 Jahren noch beeindruckt.

Die beiden Schauspieler stehen gemeinsam für die Apple-TV+-Serie ‚Shrinking‘ vor der Kamera, die Segel gemeinsam mit Bill Lawrence und Brett Goldstein entwickelte.

Gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ sagte Segel: „Ich habe gerade ADR gemacht, und Harrison Ford kam auf den Bildschirm. Ich dachte nur: ‚Oh mein Gott, er ist so gutaussehend.'“ Lachend fügte er hinzu: „Es ist wirklich verrückt. Wenn ich in einer Bar stünde und es ginge um mich oder Harrison – ich würde immer noch Harrison wählen.“ Segel betonte dabei, dass seine Begeisterung von seinem Co-Star nicht nur von Fords äußere Präsenz ausgelöst wurde, sondern auch von dessen emotionaler Tiefe vor der Kamera: „Die Verletzlichkeit, mit der er das Älterwerden spielt, ist unglaublich.“

Auch Schauspielkollege Michael Urie widersprach dem öffentlichen Image Fords als mürrischer Star. Er sagte: „Das ist nur eine Rolle. Er ist in Wirklichkeit sehr süß, verspielt und liebt es, am Set zu sein.“ Ford selbst hatte sich bereits mehrfach positiv über das Älterwerden geäußert. 2023 erklärte er: „Ich schaue nicht zurück und denke: ‚Ich will wieder jung sein.‘ Ich liebe es, älter zu sein. Ich bin noch da, ich arbeite noch – das ist ein Geschenk.“