Stars Harrison Ford verrät, wie er seine Depression überwunden hat

Harrison Ford - Captain America Brave New World - Getty - Disney - Marvel BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.04.2026, 10:00 Uhr

Harrison Ford verrät, wie er seine Depression überwunden hat.

Harrison Ford erklärt, dass seine Schauspielambitionen ihm geholfen haben, eine Depression zu überwinden.

Der 83-jährige Star gehört zu den größten Namen in der Geschichte Hollywoods, erinnerte sich jedoch daran, dass er sich vor Beginn eines Schauspielkurses am College in einer besonders schwierigen Phase befand. In einem Auftritt im ‚Awards Chatter‘-Podcast sagte Harrison: „Ich hatte ein Einzelzimmer und Kurse, zu denen ich gehen sollte, aber ich bin selten rausgegangen. Und selbst wenn ich gelegentlich zum Unterricht ging, habe ich oft nur die Tür von außen berührt, mich umgedreht und bin wieder zurückgegangen. Ich war mehr als depressiv. Ich glaube, ich war krank. Sozial krank, psychologisch nicht gesund.“ Seine Sicht auf das Leben veränderte sich durch den Schauspielkurs grundlegend. Er sagte: „Ich war überrascht, dass die Leute, die ich für Nerds und Außenseiter gehalten hatte, tatsächlich einige der interessantesten Menschen waren, die ich kannte.“

Unterdessen gab Anthony Mackie zuvor zu, überrascht gewesen zu sein, wie „normal“ Harrison ist. Der Schauspieler spielte gemeinsam mit dem Hollywood-Ikone in ‚Captain America: Brave New World‘ und erklärte, dass ihn sein Co-Star überrascht habe. Auf die Frage, was ihn am meisten überrascht habe, sagte er zu ‚E! News‘: „Ich war überrascht, wie normal er war.“ Anthony erklärte, dass er erwartet hatte, sein Co-Star – der in einigen der größten Filmreihen aller Zeiten mitgespielt hat, darunter ‚Star Wars‘ und ‚Indiana Jones‘ – würde distanzierter sein. Er sagte: „Normalerweise hat man einen großen Star am Set, der sich mit seinen Freunden zurückzieht und nicht mit dir spricht. Aber immer wenn sich Cast und Crew versammelt haben, kam Harrison dazu, hat mit uns entspannt wie ein ganz normaler Mensch – und diese schrecklichen Erdnussbutter-Marmeladen-Sandwiches gegessen.“