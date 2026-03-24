Stars Jay-Z fühlte ‚unkontrollierbare Wut‘ wegen Vergewaltigungsvorwürfen

Jay-Z - The Harder They Fall Premiere 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.03.2026, 18:00 Uhr

Jay-Z war „am Boden zerstört“ und kämpfte mit „unkontrollierbarer Wut“, nachdem er fälschlicherweise der sexuellen Nötigung beschuldigt worden war.

Der 56-jährige Rapper geriet 2024 in Aufruhr, als eine anonyme Frau Klage einreichte und behauptete, sie sei im Jahr 2000 auf einer Afterparty der MTV Video Music Awards von Jay-Z und dem Hip-Hop-Star Sean ‚Diddy‘ Combs angegriffen worden, als sie erst 13 Jahre alt gewesen sei. Jay-Z, der mit bürgerlichem Namen Shawn Carter heißt, wies die Vorwürfe damals vehement zurück, und die Klage wurde später freiwillig zurückgezogen.

Nun erklärte der Musiker, dass der Rechtsstreit ihn stark belastet habe und „wirklich hart“ für ihn gewesen sei. Er sagte dem Magazin ‚GQ‘: „Es war hart. Wirklich hart. Ich war am Boden zerstört … Ich war wirklich zutiefst getroffen von allem, was passiert ist.“ Der Musiker betonte, dass die Gesellschaft sich in einer Zeit befinde, in der Konsequenzen kaum noch bedacht werden: „Weil alles so schnell passiert, verstehst du, was ich meine?“ Er fügte hinzu, dass ihn die Situation wütend gemacht habe: „Diese ganze [Klage]-Sache hat mir viel abverlangt. Ich war wütend. Ich war schon lange nicht mehr so wütend – unkontrollierbare Wut.“ Er betont, dass man solche Behauptungen nicht einfach leichtfertig aufstellen solle – vor allem nicht, wenn die Situation so öffentlichkeitswirksam ist wie bei ihm.

„Früher war das so. Man musste sich absolut sicher sein, bevor man solche Dinge über jemanden behauptet. Besonders über jemanden wie mich“, fügte er hinzu. „Selbst als wir die schlimmsten Dinge gemacht haben, hatten wir solche Regeln. Es gab eine Grenze: keine Frauen, keine Kinder.“ Er persönlich habe diese Grenze nie überschritten: „Man hört diese Sprüche, aber das sind Dinge, die ich von der Straße mitgenommen habe. Danach haben wir gelebt und sind dafür gestorben. Für mich ist das etwas Strenges – es bedeutet mir sehr viel.“

Jay-Z fügte hinzu, dass er die Situation sehr schwer genommen habe, gleichzeitig aber wusste, dass er sie durchstehen würden: „Weil es einfach nicht wahr ist. Und die Wahrheit setzt sich am Ende immer durch.“

Im Interview erklärte Jay-Z außerdem, dass der schwierigste Moment gewesen sei, seiner Frau Beyoncé von den Vorwürfen zu erzählen, und dass er nie daran gedacht habe, die Klage durch eine Einigung zu beenden. Er sagte: „Zuerst musste ich es meiner Frau sagen. Lass uns einen Schritt zurückgehen. Ich weiß, welche Belastung das für unsere Familie bedeutet. Ich kann das nicht [durch eine Einigung beenden]. Ich würde sterben.“ Er hatte zu viel Stolz, um die Sache nicht bis zum Ende auszufechten, wie er weiter erklärt – obwohl eine Einigung ihn weniger Geld und Nerven gekostet hätte. „Ja. Billiger, schneller, weiter mit deinem Leben. Ich wusste, was auf mich zukommt. Ich war nicht naiv.“