Musik Jeff Goldblum arbeitete für sein neues Album mit Ariana Grande und Cynthia Erivo zusammen

Jeff Goldblum - November 2024 - Avalon - Wicked LA Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.01.2025, 14:00 Uhr

Der 72-jährige Star lud seine 'Wicked'-Kolleginnen zu Aufnahmen für seine neue Platte ein.

Für sein aktuelles Album arbeitete Jeff Goldblum mit seinen ‚Wicked‘-Kolleginnen Ariana Grande und Cynthia Erivo zusammen.

Der 72-jährige verkörpert in der zweiteiligen Filmadaption des megaerfolgreichen Broadway-Musicals die Rolle des Zauberers von Oz. Die beeindruckenden stimmlichen Fähigkeiten seiner beiden Co-Stars, die in dem Blockbuster als die Hexen Glinda (Grande) und Elphaba (Erivo) zu sehen sind, können seit kurzem außerdem auf der neuen Platte von Goldblums Jazzband The Mildred Snitzer Orchestra bewundert werden. Ariana sang für die LP den Boogie-Woogie-Klassiker ‚I Don’t Know Why (I Just Do)‘. Cynthia ist derweil mit dem Vierziger-Jahre-Hit ‚We’ll Meet Again‘ auf den Aufnahmen vertreten.

Die ‚Wicked‘-Hauptdarstellerinnen sind allerdings nicht die einzigen Hollywoodstars, die Goldblum für sein Album ‚Still Blooming’ gewinnen konnte. Auch Scarlett Johansson begab sich für das Musikprojekt ans Mikrofon und lieh dem ursprünglich von Frank Sinatra gesungenen Song ‚The Best Is Yet To Come‘ ihre Stimme. In einer Pressemitteilung zur Veröffentlichung steht zu lesen: „‚Still Blooming‘ bietet eine geschmackvolle Zusammenstellung geliebter Jazz-Standards, sowohl aus der Goldenen Ära des Broadways als auch aus dem ‚Great American Songbook‘. Goldblum fungiert dabei als Gastgeber für seine talentierten Freunde, allesamt Veteranen der Bühne und Leinwand, eine Zusammenarbeit, die die köstliche Verbindung zwischen Jazz und Popkultur betont.“

‘Still Blooming’ Tracklist:

01. ‘I Don’t Know Why (I Just Do)’ Feat. Ariana Grande

02. ‘The Grease Patrol’’

03. We’ll Meet Again’ Feat. Cynthia Erivo

04. ‘Blue Minor’

05. ‘The Best Is Yet To Come’ Feat. Scarlett Johansson

06. ‘Bye-Ya’

07. ‘Stella By Starlight’ Feat. Maiya Sykes

08. ‘Bouncing With Bud’

09. ‘Ev’ry Time We Say Goodbye’ Feat. Jeff Goldblum