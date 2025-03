Film Cynthia Erivo spielt in ‚Karoshi‘ mit

Bang Showbiz | 07.03.2025, 09:00 Uhr

Cynthia Erivo wird die Hauptrolle in ‚Karoshi‘ spielen.

Die ‚Wicked‘-Darstellerin hat sich verpflichtet, in dem kommenden Action-Thriller neben den bereits angekündigten Teo Yoo und Isabel May mitzuspielen, berichtet ‚Deadline‘. Takashi Doscher führt Regie nach einem Drehbuch, das er selbst geschrieben hat, und die Produktion des Films soll im Juni beginnen. Der Film wird als Wirtschaftsthriller mit Samurai-Twist beschrieben, aber spezifische Details zur Handlung oder zu den Rollen, die das Trio spielen soll, werden unter Verschluss gehalten.

Cynthia hat im Moment viel zu tun. Der 38-jährige Star ist nicht nur während der aktuellen Preisverleihungssaison ein fester Bestandteil des roten Teppichs, sondern hat auch gerade eine neue Single namens ‚Replay‘ aus ihrem kommenden Album veröffentlicht und wird im August in einer Produktion von ‚Jesus Christ Superstar‘ in der Hollywood Bowl als Jesus zu sehen sein. Darüber hinaus befindet sich Cynthia derzeit in der Produktion von Gina Prince-Bythewoods Kinoadaption von ‚Children of Blood and Bone‘ und wird im Juni die Tony Awards moderieren.

Außerdem wird sie wieder als Elphaba zu sehen sein, wenn ‚Wicked: For Good‘, der zweite Teil der Musical-Adaption, im November in die Kinos kommt. Cynthia widmete sich ihrer Rolle in ‚Wicked‘ mit viel Aufwand und gab zuvor zu, dass sie während der Dreharbeiten nur zwei bis drei Stunden pro Nacht geschlafen hat. Die Schauspielerin stand sehr früh für ein zweistündiges Training auf, bevor sie zwei Stunden auf dem Make-up-Stuhl verbringen musste, um sich rechtzeitig für den Drehbeginn um 5 Uhr morgens in ihre Rolle zu verwandeln.